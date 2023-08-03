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خبير دولي: ثروة تونس الطبيعية تُقدّر بمليارات المليارات.. ويمكن انتاج 10 مليون طن فسفاط سنويا

2023/08/03 أهم الأخبار, سياسة

قال المهندس والخبير الدولي في المناجم، عبد الحميد العمري، أنّ الطاقة الإسمية لوحدات الإنتاج بشركة فسفاط قفصة، لو كانت تشتغل كما ينبغي، لكانت قادرة عن إنتاج 10 مليون طن سنويا، خاصّة لو انطلق مشروع “أم الخشب”، المتعطّل منذ سنوات.

وبيّن العمري، في حوار لاذاعة موزاييك اليوم الخميس 3 اوت 2023، أنّ القطاع الفسفاط في تونس يعاني إشكاليات عديدة، لا بدّ من تجاوزها لتحقيق الأهداف المنتظرة من شركة فسفاط قفصة.

وشدّد عبد الحميد العمري على ضرورة القيام بنظرة استشرافية واستراتيجية للقطاع، مشدّدا على أنّنا “نملك ثروة طبيعية تُقدّر بمليارات المليارات، وبالتالي لا يجب التفريط فيها للأجانب”.

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