حملات رقابية مكثّفة على المخابز في هذه الولاية تُفضي إلى رفع 32 مخالفة..

أفاد المدير الجهوي للتجارة بسوسة، فوزي طالب، اليوم الخميس، بأن مصالح المراقبة الاقتصادية بسوسة تنفّذ منذ يوم الأحد المنقضي، وبالتنسيق مع مصالح الأمن والحرس الوطنيين، حملات رقابية شملت إلى الآن 78 مخبزة (مصنّفة وغير مصنّفة) وأفضت إلى رفع 32 مخالفة اقتصادية من أجل الإخلال بتراتيب الدعم، والتنقيص في وزن الخبز، وغياب الشفافية، بالإضافة إلى حجز 12 طنّا من المواد المدعّمة (دقيقي الفرينة والسميد).

وأوضح طالب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الحملات الرقابية تندرج في إطار مزيد إحكام تزويد مختلف مناطق ولاية سوسة بالخبز على امتداد كامل فترات اليوم، والعمل على تفادي المظاهر غير العادية، والتصدي لمختلف الممارسات الإحتكارية.

وأكد المدير الجهوي للتجارة أن تزويد مختلف مناطق ولاية سوسة بالخبز المدعم يتم بنسق طبيعي وعلى امتداد فترات اليوم، مذكّرا بأنه تم تخصيص كمية استثنائية من الفرينة المدعمة لمخابز الجهة تقدّر بـ1768 قنطارا بعنوان شهر جويلية المنقضي.