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بحر هائج في طبرقة: بلاغ تحذيري من الحماية المدنية..

2023/08/03 أهم الأخبار, مجتمع

نظرا لما يتسم به البحر من اضطراب وهيجان في شواطئ طبرقة جراء هبوب رياح ايام الجمعة والسبت والاحد، يجعل من السباحة خطرا على رواد الشواطئ، دعت الادارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة، في بلاغ تحذيري اليوم الخميس 3 اوت 2023، كافة المصطافين إلى مزيد الانتباه والتحري من الاماكن المقصودة للسباحة وإلى إتباع النصائح التالية:
تجنب السباحة في الأماكن الخطرة والشواطئ غير المحروسة من طرف أعوان الحماية المدنية.
تجنب المجازفة أثناء السباحة والتقيد بنصائح المنقذين.
تجنب السباحة في الشواطئ الملوثة والصخرية.
عدم ترك الأطفال يسبحون بالشواطئ بمفردهم دون رقابة خاصة عند استعمالهم للعبهم البحرية.
التقيد بالرايات المرفوعة فوق كل مركز نجدة وإسعاف تابع للحماية المدنية حسب حالة الشواطئ:
لون أخضر / شاطئ محروس ومسموح السباحة به.
لون برتقالي / شاطئ محروس والسباحة مسموحة مع ملازمة الحذر.
لون أحمر / شاطئ محروس والسباحة ممنوعة.

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