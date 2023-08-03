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تجدّد الحرائق في عدد من الولايات الجزائرية

2023/08/03 أخبار عربية, أهم الأخبار, حوادث و قضايا

تجدّدت حرائق الغابات بعدة ولايات جزائرية، حسب ما اعلنته الحماية المدنية الجزائرية.
حيث اندلع حريق بقرية اثوث ببلدية فلاين الماثن دائرة القصر التابعة لولاية بجاية، منذ مساء امس الاربعاء، لتتواصل عملية الاخماد الى حد اللحظة وفق بلاغ للحماية المدنية الجزائرية.
وقد تم تسخير كل الوسآئل المادية و البشرية مع اقحام المجموعة الجوية للحماية المدنية في عملية الإخماد بمروحيتين.
وفي ولاية تيزي وزو اندلع حريق بغابة أقني عروس ، ببلدية آيت محمود ودائرة بني دوالة ظهر اليوم الخميس، فيما تتواصل عملية الاخماد من طرف الحماية المدنية.
كما اندلع ايضا في ولاية جيجل حريق بغابة الزويتنة ظهر اليوم الخميس، لتتواصل عملية الاخماد.

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