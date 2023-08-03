عاجل/ وزارة التجارة تُعلن رسميا إيقاف تزويد المخابز غير المصنفة بالفارينة والسميد

اعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ توضيحي اليوم الخميس 3 اوت 2023، أنها قررت إيقاف تزويد محلات صنع الخبز غير المصنفة بمادتي الفارينة والسميد تبعا لإعلان هياكلها المهنية تعليق نشاط صنع الخبز بداية من 01 أوت 2023.

واكدت الوزارة على أن هذا الإجراء مطابق للتراتيب الجاري بها العمل ويندرج ضمن صلاحياتها المخولة لتنظيم تزويد السوق ويتم تفعيله على جميع المهنيين في القطاعات المستعملة للمواد المدعمة دون استثناء في صورة معاينة إخلالات قانونية والتوقف الظرفي أو النهائي عن النشاط وذلك حفاظا على المواد المدعمة وتفاديا لأي تلاعب محتمل باستعمالاتها ووجهتها.