مهرجان قرطاج: تأجيل عرض ثلاثي تقسيم وثلاثي جبران

أعلنت إدارة مهرجان قرطاج الدولي ارجاء تنظيم عرض ثلاثي تقسيم وثلاثي جبران الى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه في الابان وذلك بسبب الأحوال الجوية.

وقالت إدارة المهرجان في بلاغ إنّه ”تبعا للبلاغات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي حول الحالة الجوية المتوقعة مساء يوم الجمعة 4 أوت 2023 والتي ستشهد هطول أمطار وهبوب رياح قوية وعلى إثر التواصل مع المصالح المعنية بالمعهد التي أكدت حدوث هذه التوقعات تعلم هيئة تنظيم مهرجان قرطاج الدولي أنه تقرر أرجاء تنظيم عرض ثلاثي تقسيم وثلاثي جبران الى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه في الابان وذلك من منطلق الحرص على سلامة الجمهور والفنانين والتقنيين والتجهيزات التقنية”

وأضافت أنّ التذاكر المقتناة تبقى صالحة للموعد الجديد، وستصدر إدارة المهرجان بلاغا توضيحيا اخر في خصوص إجراءات استرجاع ثمن التذاكر للراغبين في ذلك.