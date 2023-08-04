إثر تسريب صور القميص الجديد: النادي الإفريقي يفتح تحقيقا

أذنت إدارة الإفريقي بفتح تحقيق شامل لمعرفة من سرب القميص الرسمي الجديد للفريق خلال الموسم القادم، ونواياه وتحميله المسؤولية كاملة حيال ماقام به بسبب ما اعتبرته انتهاكا لسرّيّة العمل وتجاوزا للتراتيب المعمول بها صلب النّادي، حسب ما افادت به اذاعة موزااييك.

وقد تفاجأت إدارة النّادي الإفريقي صباح اليوم الجمعة 4 أوت 2023، بتسريب عديد المواقع وصفحات فيسبوك خاصة التابعة لأحبّاء النّادي الإفريقي لصورة القميص الرّسمي الجديد الذي سيلعب به الفريق في الموسم القادم خاصة وأنّ أدارة النّادي كانت تستعد لتنظيم حفل رسمي بعد يومين للكشف عن القميص الجديد كما هو معمول به في كلّ مرّة.