الجزائر: اللجوء إلى القوة في النيجر سيزيد الأوضاع تعقيداً وتأزماً وخطورةً بالمنطقة

جدد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف التعبير عن موقف الجزائر الرافض للانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي في النيجر والداعي إلى عودته إلى منصبه الدستوري بصفته رئيس جمهورية النيجر.

وشدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على ضرورة تفعيل كافة الطرق والسبل الدبلوماسية والسلمية وتجنب خيار اللجوء إلى القوة الذي لا يمكن إلا أن يزيد الأوضاع تعقيداً وتأزماً وخطورةً على النيجر وعلى المنطقة برمتها.

وقد استقبل الوزير أحمد عطاف، اليوم الجمعة، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، باباغانا كينجيبي، الذي حلَّ بالجزائر ظهيرة اليوم.

وبهذه المناسبة، تسلم الوزير أحمد عطاف من ضيفه رسالة خطية موجهة إلى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من قبل نظيره النيجيري، بولا أحمد تينوبو، بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.