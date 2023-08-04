وزارة المرأة: لطيفة العرفاوي تتطوّع لإحياء حفل بقرطاج وتتبرّع بهذا المبلغ..

وجهت وزيرة الأسرة والمرأة الشكر للفنّانة لطيفة العرفاوي على إثر تطوّعها لإحياء الحفل الفنّي بمناسبة عيد المرأة يوم 13 اوت الجاري بقرطاج، وتبرّعها بمائة ألف دينار لفائدة برامج التمكين الاقتصادي للمرأة.

حيث تولّى قيس رمضاني رئيس الدّيوان بالوزارة، عشيّة اليوم الجمعة 04 أوت 2023، مرفوقا بسميرة بن حسين المديرة العامّة لشؤون المرأة والأسرة، استقبال الفنّانة التّونسيّة لطيفة العرفاوي لدى وصولها لمطار تونس قرطاج لإحياء السهرة الفنيّة التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة ومهرجان قرطاج الدولي بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة يوم 13 أوت 2023 بالمسرح الأثري بقرطاج.

ونقل رئيس الدّيوان بالمناسبة تقدير وشكر الوزيرة للفنّانة لطيفة العرفاوي على إثر تطوّعها لإحياء هذا الحفل الفنّي وتبرّعها بمائة ألف دينار لفائدة برنامج “صامدة” للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العف والمهدّدات به ولبرنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي.