بطاقات إيداع ضد رجلي أعمال أجنبي وتونسي وموظف سجون سابق..#خبر_عاجل

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بطاقات ايداع بالسجن في حق رجلي أعمال أجنبي وتونسي وموظف سابق بالسجون وذلك من أجل جرائم تعلقت بتكوين وفاق بغاية تبييض الأموال والتحيل والارتشاء والمضاربة في العقارات.

وحسب ما ما افادت به موزاييك فإن علاقة شراكة جمعت سابقا رجل الأعمال الأجنبي برجل الأعمال التونسي وذلك في مجال بيع العقارات ومواد التجميل ويقطنان بالضاحية الشمالية للعاصمة، قبل نشوب خلافات بينهما، وتبادل الشكايات الجزائية، مما أدى إلى الكشف عن تورطهما في شبهات تبييض الأموال والتحيل.

وحسب المعطيات ذاتها، فقد تقرر تعهيد فرقة مختصة من الحرس الوطني بالعوينة بإجراء الأبحاث اللازمة والاحتفاظ برجلي الأعمال وموظف سابق من إدارة السجون، وبانتهاء اجال الاحتفاظ بالمشتبه بهم الثلاثة تقرر إحالتهم على أنظار قاضي التحقيق الذي أصدر في حقهم بطاقات ايداع بالسجن إلى حين استكمال الأبحاث في حقهم.