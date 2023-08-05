مدنين: تمدّد البحر نحو اليابسة وإجلاء مصطافين وإزاحة سيارات وحافلات

تسبّبت الريّاح القويّة التي هبّت بسواحل ولاية مدنين، أمس الجمعة، في ارتفاع مياه البحر وتمدّدها نحو اليابسة، حيث تراوحت بمنطقة بوغرارة من 50 متر الى 150 متر، وطالت المصطافين الموجودين هناك ووصلت إلى سياراتهم، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية العقيد عاطف حويج.

وأوضح حويج، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم استعجاليا تفعيل اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بمدنين وتسخير آلياتها ووسائلها للقيام بالتدخلات الفورية اللازمة بشاطئ بوغرارة، وذلك في عملية تواصلت حتى صباح اليوم وتمّ خلالها اجلاء المصطافين خارج الشاطئ الى الكرنيش في منطقة آمنة، وازاحة نحو 20 سيارة عالقة وحافلاتين عموميتين دون تسجيل أضرار بشرية أو مادية.

ونوّه بتدخل المواطنين تلقائيا بآلياتهم المتاحة لمعاضدة تدخلات اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، داعيا المواطنين والمصطافين الى عدم السباحة والحذر بسبب حالة البحر