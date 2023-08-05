يمكنكم الآن الحجز المسبق لهواتف سامسونج الجديدة Galaxy Z Flip 5 و Galaxy Z Fold 5 والاستمتاع بعروض حصرية!

بعد أن تمّ الإعلان عن هواتف سامسونج القابلة للطي المنتظرة، Galaxy Z Flip5 و Galaxy Z Fold5، خلال فعالية Unpacked يوم الأربعاء 26 جويلية 2023، يُمكنكم الآن الحجز المسبق لهذه التحف التكنولوجية قبل طرحها بشكل رسمي في السوق التونسي حيث ستتاح للحرفاء، خلال الفترة الممتدة من 27 جويلية إلى 16 أوت2023، فرصة الحجز المسبق مع توفر عروض استثنائية.

وبهذه المناسبة، صرّحت مريم بالأكحل، مديرة التسويق المؤسساتي لسامسونج تونس :”بفضل هواتفها القابلة للطي، تقوم سامسونج بثورة في قطاع الهواتف المحمولة وتضع معيارا للتميز مع استمرار تحسين تجربة المستخدم،. يختار يوميًا عدد متزايد من الأشخاص منتجاتنا القابلة للطي لأنها تقدم تجربة فريدة ولا مثيل لها. يعكس Galaxy Z Flip5 و Galaxy Z Fold5 إصرارنا على تلبية احتياجات حرفاء من خلال تكنولوجيا مبتكرة.”

هواتف ذكية ثورية بأسعار جذابة

هواتف Galaxy Z Flip5 و Galaxy Z Fold5 القابلة للطي هي أحدث معجزات تكنولوجيا سامسونج المتنقلة، حيث توفر أداء متقدما وميزات مبتكرة تواكب بشكل مثالي احتياجات الحياة الحديثة التي تجتمع فيها البيئة والتكنولوجيا بتناغم.

تمّ تصميم كل من Galaxy Z Flip5 وGalaxy Z Fold5 بعناية لتلبية توقعات المستخدمين المتعلقة بالمتانة. وتمّ تجهيز الشاشة الرئيسية بطبقة لتحمل الصدمات وخلفية أعيد تصميمها لعرض أكثر موثوقية وثباتاً. وإلى جانب دعم IPX8، وإطار Armor Aluminium، وزجاج Corning® Gorilla® Glass Victus®2 المطبق على كل من شاشة الغلاف المرنة والغطاء الخلفي؛ يوفر Galaxy Z Flip5 وGalaxy Z Fold5 الحماية التي تُلبّي توقعات المستخدمبن، والتي تمّ تعزيزها بشكل أكبر بواسطة المفصل المرن Flex Hinge، حيث يتميّز نظام المفصل المدمج الجديد بهيكل مزدوج الجوانب، لإعادة توجيه التأثيرات الخارجية.

إذا كنتم ترغبون في الحصول على هاتف Galaxy Z الخاص بشركة سامسونج، فالآن هو الوقت المناسب للتمتع بعرض الحجز المسبق بسعر يبلغ 4599 دينار لهاتف Z Flip5 بسعة تخزين 512 جيجابايت، وبسعر 7999 دينار لهاتف Z Fold5 بسعة تخزين 512 جيجابايت.

يجدر بالذكر أن هذه الأسعار هي أسعار مقترحة وليست إلزامية، مما يتيح المزيد من المرونة للحرفاء أثناء عملية الشراء.

احجز الهاتف بسعة 512 جيجابايت بسعر الهاتف بسعة 256 جيجابايت واستمتع بالهدايا الحصرية

احجز الهواتف Galaxy Z Flip5 و Galaxy Z Fold5الآن وحتى يوم 16 أوت 2023 على https://www.galaxypreorder.tn/ أو قم بزيارة محلات سامسونج المعتمدة.

وحصريا خلال هذه الفترة، يقدم لكم سامسونج الفرصة للحجز المسبق لهواتف Galaxy Z Flip5 وGalaxy Z Fold5 بسعة تخزين 512 جيجابايت بسعر الهواتف بسعة تخزين 256 جيجابايت، مما يعني المزيد من المساحة للتخزين بسعر مميز.

لجميع حجوزات هواتف Galaxy Z Flip5 و Galaxy Z Fold5، يقدم سامسونج الهدايا التالية:

مساحة تخزين مزدوجة: لتحصلوا على مساحة أكبر لتطبيقاتكم، الصور، والفيديوهات والمزيد.

إصلاح الشاشة مجانا: لضمان تغطية شاشة هاتفكم لمدة سنة كاملة.

اختيار من مجموعة ألوان أنيقة

لكي تتلاءم مع جميع الأذواق، تقدم سامسونج مجموعة من الخيارات المتألقة لهواتف Galaxy Z Flip5 وGalaxy Z Fold5. يتوفر هاتف Z Flip 5 باللونين الأسود والأخضر الفاتح والأبيض، في حين يمكنكم اختيار هاتف Z Fold5 بين اللونين الأزرق الفاتح أو الأسود.

لا تفوتوا هذه الفرصة الفريدة لامتلاك واحدة من أكثر الهواتف المتقدمة على السوق وكونوا من بين أوائل من يكتشفون الجيل القادم للتكنولوجيا المحمولة.

حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية الرقمية وأنظمة الشبكات وشرائح الذاكرة، والمسابك، ونظام إل إس إي وحلول الإضاءة إل إي دي LED. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابط: https://news.samsung.com/mena