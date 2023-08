الساعتان Galaxy Watch6 و Galaxy Watch6 Classic من سامسونج تقدمان أعلى درجات الإلهام في الليل والنهار

• سلسلة Galaxy Watch6 الجديدة توفر إرشادات صحية مخصصة، إلى جانب ترقيات التصميم الهادفة، مع التجربة المحمولة المحسّنة للحصول على معلومات شخصية حول الوضع الصحي بالاعتماد على المعلومات التي توفرها

كشفت سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم عن الساعتين Galaxy Watch6 و Galaxy Watch6 Classic[1] الجديدتين المصممتين لمساعدة المستخدمين على تبني عادات صحية طوال ساعات النهار والليل[2]. وتقدم سلسلة Galaxy Watch6 معلومات صحية شاملة، إلى جانب الأداء القوي بفضل التصميم المتطور والأنيق، كما تتميز بإطار أقل سماكة وشاشة أكبر وأكثر حيوية، مع واجهة مستخدم[3] أكثر تفاعلية. وتسمح كلا السلسلتين أيضاً للمستخدمين بالوصول إلى مجموعة أكبر من وجوه الساعة المتنوعة وخيارات النطاق الجديدة التي تضمن لهم تحقيق أهدافهم.

وقال تي إم روه، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال تجارب الهواتف المحمولة في سامسونج للإلكترونيات: “إننا من خلال طرحنا للسلسلتين Galaxy Watch6 و Galaxy Watch6 Classic الجديدتين، نؤكد على وفائنا بالتزامنا من حيث إضفاء الطابع المرن على أدوات المراقبة الصحية المتقدمة، مع سهولة الحصول عليها من المعصم مباشرة. وبدءاً من التدريب على النوم واللياقة البدنية، وحتى توفير الأفكار المتعلقة بالتغذية، توفر سامسونج طرقاً جديدة ومريحة لمساعدة المستخدمين في الحصول على المعلومات الضرورية، ومن ثم اتخاذ الإجراءات لضمان صحة أفضل في كل يوم وكل ليلة”.

إرشادات لصحتك – بدءاً من النوم[4]

توفر سلسلة Galaxy Watch6 رؤى هادفة تسهم في إحداث تغييرات إيجابية على مدار الساعة، كما تقدم النصائح والإرشادات المخصصة والقابلة للتنفيذ. وإدراكاً منها لحقيقة أن الصحة الأفضل تبدأ بالنوم الأفضل، تساعد سامسونج المستخدمين على تحسين لياليهم بنفس الطريقة التي يحسنون بها أيامهم، ويتم ذلك من خلال التركيز على ثلاثة عناصر رئيسية للنوم الأفضل، وهي: فهم أنماط النوم الشخصية، وتبني عادات أفضل، وتهيئة بيئة مثالية للنوم.

وبناءً على الميزات الرائدة للنوم والصحة، تقدم سلسلة Galaxy Watch6 الآن تحليلاً متعمقاً لعوامل نقاط النوم[5]، بما في ذلك إجمالي وقت النوم ودورة النوم ووقت الاستيقاظ، إضافة إلى التعافي البدني والعقلي، وذلك بهدف مساعدة المستخدمين على فهم جودة النوم التي يحصلون عليها. ومن خلال رسائل النوم الفردية التي تم تطويرها بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية للنوم، يحصل المستخدمون على تعليقات مفصلة حول صحة نومهم كل صباح. وتوفر Galaxy Watch6 أيضاً تناسقاً في النوم يوضح مدى اتساق أوقات نوم والاستيقاظ للمستخدم، وعرض رمز حيوان النوم المعين الذي يمثل نوع نومه[6].

ويتيح التدريب على النوم المحسّن للمستخدمين تفعيل الأفكار المتعلقة بالنوم من خلال الإرشادات والنصائح والرسائل التذكيرية المخصصة، والتي يمكن الوصول إليها من على المعصم والهاتف الذكي المقترن مع الساعة. وعندما يحين وقت النوم، يمكن لـ Galaxy Watch6 المساعدة في ضبط بيئة النوم المثالية عن طريق تغيير إعدادات الأجهزة الإلكترونية[7] المنزلية المتصلة تلقائياً، وتشغيل وضع السكون عبر ساعة المستخدم والهاتف[8]، حيث يتم كتم الإشعارات وتعتيم الشاشات وحتى تنشيط الأشعة تحت الحمراء غير المرئية على الساعة لتقديم أفكار صحية قيمة من دون حدوث أي تشتيت إضافي للضوء.

وأصبحت ميزات اللياقة البدنية أكثر تخصيصاً لتحفيز المستخدمين طوال رحلتهم. ومن خلال بنية الجسم[9] مع القياسات الجسدية الرئيسية، مثل العضلات الهيكلية، ومعدل الأيض الأساسي، ونسب الماء والدهون في الجسم، يحصل المستخدم على المعلومات الكاملة ومعرفة مدى لياقته، ويقدم نهجاً مخصصاً لتحديد الأهداف وتتبع التقدم المحرز في التمارين، وتقديم التوجيه من خلال اللياقة البدنية الشخصية، كما يمكن الآن الحصول على النصائح غذائية من خلال الشراكة الجديدة مع Whisk[10].

وتحلل خاصية منطقة معدل نبض القلب الجديدة القدرات البدنية الفردية[11]، كما تحدد المستويات الخمسة لشدة الجري المثالية لمساعدة المستخدمين على تحديد أهدافهم بناءً على قدرتهم، بدءاً من حرق الدهون إلى التمارين عالية الكثافة. وإضافة إلى تتبع أكثر من 100 تمرين حالي، تسجل خاصية Track Run المضافة حديثاً جري المستخدم على المسار، بينما تتيح Custom Workout للمستخدمين تبني وتتبع روتين التمارين الخاص لكل مستخدم.

وإلى جانب مراقبة ضغط الدم[12] والرسم الكهربائي[13] للقلب، تساعد خاصية التنبيه[14] لعدم انتظام ضربات القلب الجديدة المستخدمين على فهم صحة القلب بشكل أكثر شمولاً، وذلك عن طريق التحقق من إيقاعات القلب التي توحي بوجود الرجفان الأذيني حتى في أثناء النوم[15]. وتساعد السلسلة Galaxy Watch6 أيضاً في تمكين المستخدمين من تتبع درجة حرارة الجلد أثناء الليل لتقديم أفكار قيمة، بما في ذلك تتبع الدورة الشهرية[16]. ويمكن لميزة “اكتشاف السقوط”[17] في أثناء التمرين أو عند الوقوف بلا حراك، أو حتى خلال النوم في حالة سقوط المستخدم من السرير. وحال اكتشاف احتمال السقوط، ستقوم ساعتك تلقائياً بتنبيه رقم خدمة الطوارئ أو جهات الاتصال المحددة مسبقاً.

تصميم متطور مثالي لك

من خلال الارتقاء بتجربة الأجهزة القابلة للارتداء، تقدم سلسلة Galaxy Watch6 جميع التصميمات الجديدة التي توفر خدمات أفضل وقوة أكبر ومجموعة أوسع من الخيارات الأكثر راحة مع قابلية للتخصيص.

وأصبحت القراءة والكتابة أسهل على الشاشة الأكبر بنسبة 20%[18]، كما أنها تعرض المزيد من النصوص على الشاشة، فضلاً عن وجود لوحة مفاتيح أكبر[19]، ويتم كل ذلك مع الحفاظ على الحجم المريح. وتتميز الشاشة بعرض البيانات بطريقة أكثر حيوية مع الدقة العالية بسطوع يصل إلى 2,000 شمعة في المتر المربع، إلى جانب ميزة ضبط سطوع الشاشة دائماً، ما يسمح للمستخدمين بالرؤية الأفضل، والقيام بالمزيد من المهام حتى تحت ضوء الشمس الساطع. وبما أنها تأتي مدعومة بالمعالج والذاكرة المتطورين، توفر Galaxy Watch6 تفاعلات أكثر سلاسة وسرعة.

وتأتي السلسلتان Galaxy Watch6 و Watch6 Classic بإطار أنحف بنسبة 30%، مع إطار دوار أرفع بنسبة 15% على التوالي[20]، الأمر الذي يعزز جمال الإطار الدائري المميز. وتتميز سلسلة Galaxy Watch6 بواجهات جديدة أنيقة وتفاعلية وغنية بالمعلومات لتحقق الساعة أقصى استفادة من الشاشة الكبيرة، بينما تتيح الأشرطة الجديدة التي تعمل بنقرة واحدة للمستخدمين المزج بين أحزمة الساعة ومطابقتها بسهولة. ونظراً لوجود أكثر من 704 مجموعات فريدة، يمكن للمستخدمين تصميم ساعتهم المثالية من خلال الموقع الإلكتروني Samsung.com[21]. وعلى سبيل المثال، يمكن اختيار حزام قماش جديد خفيف[22] الوزن، ووجه ساعة للتدريب على النوم بشكل مثالي لمساعدتك في الحصول على أفكار مفيدة عن النوم براحة تامة.

وتأتي سلسلة Galaxy Watch6 ببطارية أكبر واستهلاك منخفض للبطارية[23] لدعم شاشتها الأكبر والأكثر سطوعاً. ويمكن شحنها بسرعة خلال ثماني دقائق فقط، يمكن للمستخدمين إضافة ثماني ساعات إضافية، لتكون بمثابة أداة مثالية لتتبع نومهم أثناء الليل[24].

تجربة هائلة مباشرة من معصمك[25]

توفر سلسلة Galaxy Watch6 قدرات أكبر على معصم كل مستخدم. وتجمع محفظة سامسونج[26] الجديدة على Galaxy Watch6 بين Samsung Pay و Samsung Pass لدمج المزيد من الخدمات في محفظة المستخدم، بما في ذلك بطاقات الهوية وتذاكر الأحداث وبطاقات الصعود إلى الطائرة، إضافة إلى بطاقات الائتمان وبطاقات العضوية، وتكون جميعها في ساعاتهم. وتتيح الخاصية المحسّنة للتحكم بالإيماءات للمستخدمين إدارة الساعة بسهولة، عن طريق استخدام إيماءات بسيطة للوصول إلى الخدمات المطلوبة بسهولة، كما يتيح لهم تحديد اختصاراتهم والوصول إلى التطبيقات والوظائف بدون لمس.

ومع وجود تطبيق WhatsApp، يصبح من السهل على مستخدمي Galaxy Watch البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة، من دون الحاجة إلى الخروج من الهاتف. وبدءاً من خريف هذا العام، يمكن للمستخدمين الاستمرار في التعامل مباشرة من ساعتهم باستخدام تطبيقات جديدة من Google Calendar و Gmail، والتي ستكون متاحة حصرياً على نظام التشغيل Wear OS. ويمكنهم أيضاً تتبع تقدم اللياقة البدنية أو البيانات المتعلقة بالتغذية بسهولة أكبر، خاصة مع تحديثات Peloton و MyFitnessPal، والاستمتاع قريباً بخيارات تدفق إضافية مع Audible. ومع تقديم واجهة برمجة تطبيقات جديدة لدرجة حرارة الجلد ضمن مجموعة تطوير برامج الصحة المميزة من سامسونج، سيتمكن الشركاء قريباً من الوصول إلى تقنية الأشعة تحت الحمراء المتقدمة للتوصل إلى قياسات أدق لتقديم عالم جديد تماماً من الإمكانات للمستخدمين. ويستفيد تطبيق Thermo Check الذي تم إطلاقه حديثاً من واجهة برمجة التطبيقات الجديدة، ما يسمح للمستخدمين بقياس درجة حرارة وجباتهم المفضلة أو الماء قبل السباحة، من دون الحاجة إلى لمسه.

وتعمل سلسلة Galaxy Watch6 مع أجهزة سامسونج الأخرى على توسيع نطاق تجارب المستخدم بشكل أكبر. وتتيح وحدة التحكم في الكاميرا التي تمت ترقيتها التحكم عن بعد في كاميرا Galaxy Z Flip5 المقترنة[27]، تبديل الأوضاع والتكبير. ويمكن الاعتماد على جهاز تلفزيون ذكي من سامسونج[28] أو Galaxy Tab S9 لإظهار تقدم المستخدم بشكل آني من خلال برنامج للياقة البدنية أو اليقظة الموجه على الشاشة الكبيرة. ويستطيع المستخدمون أيضاً تبديل اتصال Galaxy Buds2 Pro تلقائياً بين أجهزة سامسونج عبر التبديل التلقائي. وإذا أضاع المستخدمون هواتفهم، تستطيع سلسلة Galaxy Watch6 الآن تحديد مواقعها من خلال خاصية Find My Phone مع دعم الخرائط[29].

وكالعادة، تظل البيانات الشخصية على الساعة آمنة، بفضل منصة الأمان Samsung Knox.

التوفر[30]

يتوفر كل من Galaxy Watch6 و Galaxy Watch6 Classic للطلب المسبق في أسواق محددة اعتباراً من 26 يوليو، مع توفر الخدمة العامة بدءاً من 11 أغسطس.

وتشتمل Galaxy Watch6 على برنامج تشغيل يومي متطور بتصميم حديث وبسيط. وتأتي بحجم 44 ملم من الجرافيت والفضة، وآخر بحجم 40 ملم من الجرافيت والذهب. وإذا كنت ترغب في الحصول على تصميم لساعة أكثر تميزاً ومناسبة لجميع االأوقات، ننصحك باختيار Galaxy Watch6 Classic التي تتميز بإطار دوار يفضله الكثيرون، كما أنها متوفرة باللونين الأسود والفضي بمقاس 43 ملم و 47 ملم.

وإذا كنت من الباحثين عن المغامرة وتركز على المتانة والأداء والأناقة، فإن Galaxy Watch5 Pro تظل خياراً رائعاً، كما أنها تأتي الآن بالمزيد من ميزات نظام (GPX)[31]، النسق المحسّن من GPS، مع إمكانية الاستفادة من الطريقة الجديدة باستخدام قاعدة بيانات ملفات GPX التي تمكّن المستخدمين من البحث والوصول ببساطة إلى المسارات الأفضل، بينما يدعم الآن تطبيق Route Workout للجري والمشي المتوفر سابقاً لرياضات التجوال وركوب الدراجات الهوائية.

لمعرفة المزيد حول Galaxy Watch6 و Galaxy Watch6 Classic، أو لتصميم ساعتك الخاصة، يرجى زيارة: www.samsungmobilepress.com، أو news.samsung.com/mena أو www.samsung.com/galaxy-watch.

مواصفات المنتجات Galaxy Watch6 و Galaxy Watch6 Classic

Galaxy Watch6 Galaxy Watch6 Classic اللون – 44 مم: غرافيت وفضي – 40 مم: غرافيت وذهبي – 47 ملم: أسود وفضي – 43 ملم: أسود ، فضي الأبعاد [32] والوزن [33] – 44 ملم: 42.8 × 44.4 × 9.0 ملم، 33.3 جرام – 40 ملم: 38.8 × 40.4 × 9.0 ملم، 28.7 جرام – 47 ملم: 46.5 × 46.5 × 10.9 ملم، 59.0 جرام – 43 ملم: 42.5 × 42.5 × 10.9 ملم، 52.0 جرام الشاشة الكريستال الياقوتي – 44 ملم: 1.5 بوصة (37.3 ملم) 480 × 480 سوبر أموليد، عرض الألوان الكاملة دائماً على الشاشة – 40 ملم: 1.3 بوصة (33.3 ملم) 432 × 432 سوبر أموليد، عرض الألوان الكاملة دائماً على الشاشة الكريستال الياقوتي – 47 ملم: 1.5 بوصة (37.3 ملم) 480×480 سوبر أموليد، عرض الألوان الكاملة دائماً على الشاشة – 43 ملم: 1.3 بوصة (33.3 ملم) 432 × 432 سوبر أموليد، عرض الألوان الكاملة دائماً على الشاشة المعالج معالج Exynos W930 ثنائي النواة – 1.4 غيغاهيرتز الذاكرة والتخزين ذاكرة 2 غيغا بايت + ذاكرة تخزين 16 غيغا بايت البطارية (العادية) ما يصل إلى 40 ساعة (إيقاف خاصية التشغيل الدائم للشاشة)/ حتى 30 ساعة (خاصية تشغيل الشاشة دائماً) – 44 ملم: 425 مللي أمبير – 40 ملم: 300 مللي أمبير – 47 ملم: 425 مللي أمبير – 43 ملم: 300 مللي أمبير الشحن [34] الشحن السريع (الشحن اللاسلكي المستند إلى معيار WPC) نظام التشغيل [35] نظام التشغيل Wear OS المعزز من سامسونج (Wear OS 4) واجهة المستخدم One UI 5 Watch المجسّات Samsung BioActive Sensor (Optical Heart Rate + Electrical Heart Signal + Bioelectrical Impedance Analysis), Temperature Sensor, Accelerometer, Barometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor Samsung BioActive Sensor (Optical Heart Rate + Electrical Heart Signal + Bioelectrical Impedance Analysis), Temperature Sensor, Accelerometer, Barometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor, 3D Hall sensor الربط LTE [36] , Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo الديمومة 5ATM + IP68 [37] / MIL-STD-810H التوافق نظام Android 10 أو أعلى مع ذاكرة تزيد على 1.5 غيغابايت [38]

[1] قد يختلف التوفر حسب السوق والطراز والهاتف الذكي المقترن. جميع الوظائف والميزات والمواصفات ومعلومات المنتج الأخرى الواردة في هذا البيان بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الفوائد والتصميم والتسعير والمكونات والأداء والتوافر وقدرات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

[2] مخصص لأغراض الصحة العامة واللياقة فقط، وليس للاستخدام في اكتشاف أو تشخيص أو علاج أو مراقبة أو إدارة أي حالة طبية أو مرض. ولا ينبغي التعامل مع أي معلومات متعلقة بالصحة يتم الوصول إليها من خلال الجهاز و / أو التطبيق كنصيحة طبية. ويجب على المستخدمين طلب أي نصيحة طبية من الطبيب. وقد تختلف بعض الميزات حسب السوق أو شركة الاتصالات أو الجهاز المقترن.

[3] مقارنة بسلسلة Galaxy Watch5.

[4] ميزات النوم مخصصة لأغراض الصحة العامة واللياقة فقط. وتستخدم القياسات كمرجع شخصي فقط. يرجى الرجوع إلى أخصائي طبي للحصول على الاستشارة الطبية.

[5] يتم عرضها على هاتف ذكي مقترن.

[6] يتطلب بيانات النوم لمدة 7 أيام على الأقل، بما في ذلك يومان راحة.

[7] متوفر على الأجهزة الذكية المسجلة في منصة SmartThings. ويتطلب أحدث إصدار من تطبيقات الهاتف المحمول Samsung Clock و SmartThings.

[8] مدعوم على هاتف جالكسي الذكي الذي يعمل بنظام One UI 5 أو أعلى.

[9] لا ينبغي استخدام خاصية بنية الجسم إذا كان لديك جهاز لتنظيم ضربات القلب أو أي أجهزة طبية مزروعة أخرى في الجسم، أو إذا كنت حاملاً. وقد لا تكون نتائج القياس دقيقة إذا كان عمرك أقل من 20 عاماً. ويكون هذا القياس مخصصاً لأغراض الصحة العامة واللياقة فقط.

[10] مدعومة باللغتين الإنجليزية والكورية

[11]لتحديث نطاقات كل منطقة من مناطق نبض القلب للتشغيل بناءً على القدرات القلبية الرئوية، يلزم الجري في الهواء الطلق لأكثر من 10 دقائق بسرعة ثابتة تبلغ 4 كم/ ساعة أو أسرع.

[12]تكون ميزة قياس ضغط الدم متاحة فقط في أسواق محددة. لضمان الدقة، ويجب على المستخدمين معايرة أجهزتهم كل أربعة أسابيع وفق طرق قياس ضغط الدم التقليدية. ولا يمكن لميزة ضغط الدم تشخيص ارتفاع ضغط الدم، أو الحالات الأخرى، أو التحقق من وجود علامات النوبة القلبية. ولا يُقصد بها أن تحل بديلاً عن الطرق التقليدية للتشخيص أو العلاج من قبل أخصائي رعاية صحية مؤهل.

[13]تكون ميزة الرسم الكهربائي (ECG) متاحة فقط في أسواق محددة. ولا يُقصد بها أن تحل بديلاً عن الطرق التقليدية للتشخيص أو العلاج. ولا تكون مخصصة للمستخدمين الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب المعروف بخلاف (الرجفان الأذيني). ويجب ألا يفسر المستخدمون أو يتخذوا إجراءً سريرياً بناءً على المعلومات التي يقدمها الجهاز من دون استشارة أخصائي رعاية صحية مؤهل.

[14] تكون خاصية التنبيه لعدم انتظام ضربات القلب متاحة فقط في أسواق محددة. ولا يُقصد منها تقديم إشعار بشأن كل حلقة من الإيقاع غير المنتظم الذي يوحي بالرجفان الأذيني، ولا يُقصد من عدم وجود إخطار الإشارة إلى عدم وجود أعراض مرضية. ويعتبر غير مخصص للمستخدمين الذين يعانون من حالة عدم انتظام ضربات القلب المعروفة.

[15] يتم دعم الميزات عبر تطبيق Samsung Health Monitor. وقد يختلف التوفر حسب السوق أو الجهاز. ونظراً لقيود السوق في الحصول على الموافقة/ التسجيل كبرنامج لجهاز طبي (SaMD)، فإنه يعمل فقط على الساعات والهواتف الذكية التي يمكن شراؤها في الأسواق التي تتوفر فيها الخدمة حالياً (ومع ذلك، قد يتم تقييد الخدمة عندما يسافر المستخدمون إلى أسواق لا تتاح فيها الخدمة). ولا يمكن استخدام هذا التطبيق إلا للقياس في سن 22 وما فوق.

[16] نظراً للقيود التي تفرضها الدول في الحصول على الموافقة/ التسجيل كجهاز طبي، تعمل الميزة فقط على الهواتف والساعات التي يتم شراؤها في البلدان التي تتوفر فيها الخدمة حالياً. ولا يكون مخصصاً لغرض منع الحمل. وإذا كنتِ تتناولين حالياً وسائل منع الحمل الهرمونية، أو تخضعين لعلاج هرموني يمنع التبويض، فلن تكون هذه الخدمة مفيدة لتتبع التبويض. وقد تختلف التوقعات اعتماداً على الاستخدام الصحيح لساعتك، وبيانات الإدخال، والظروف البيئية، وما إلى ذلك. وهي مخصصة للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق. ويجب ألا يفسر المستخدمون أو يتخذوا إجراءً سريرياً بناءً على التوقعات التي تم إجراؤها من دون استشارة أخصائي رعاية صحية مؤهل.

[17] لإعلام جهة اتصال في حالات الطوارئ، يلزم وجود اتصال بالشبكة. وقد تتأثر دقة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بالعوائق التي تعترض إشارة القمر الصناعي، مثل المباني.

[18] تستند مقارنة حجم الشاشة إلى الجهاز Galaxy Watch6 Small (40 ملم) والجهاز Galaxy Watch6 Classic Small (43 ملم). ومقارنة بالجهاز Galaxy Watch5 Small (40 ملم) و Galaxy Watch4 Classic Small (42 ملم) على التوالي. استناداً إلى الجهاز Galaxy Watch6 Large بحجم (44 ملم) والجهاز Galaxy Watch6 Classic Large بحجم (47 ملم)، وتبلغ مقارنة حجم الشاشة 16%.

[19] يظهر كل من Galaxy Watch6 Small بحجم (40 ملم) و Galaxy Watch6 Classic Small بحجم (43 ملم) زيادة بنسبة 33% في نص الإشعارات وزيادة بنسبة 13% في حجم لوحة المفاتيح، مقارنةً بالنسختين Galaxy Watch5 و Galaxy Watch4 Classic على التوالي.

[20] توفر Galaxy Watch 6 Small (40 ملم) إطاراً أنحف بنسبة 30% من Galaxy Watch5 Small (40 ملم) ، بينما توفر Galaxy Watch 6 Classic إطاراً أنحف بنسبة 15% من Galaxy Watch4 Classic.

[21] متوفر على موقع samsung.com في أسواق محددة. قد يختلف عدد التركيبات المتاحة حسب السوق.

[22] تباع منفصلة. وقد يختلف مدى توفر أحزمة الساعة حسب السوق أو شركة الاتصالات.

[23] مقارنة بهاتفي Galaxy Watch5 و Galaxy Watch4 Classic على التوالي.

[24] تم إجراء الاختبار من قبل سامسونج باستخدام الإصدار السابق الإصدار من Galaxy Watch6 و Galaxy Watch6 Classic (BT & LTE)، وكان كل منهما مقترناً بهاتف سامسونج؛ كما تم اختبار جميع الأجهزة باستخدام برنامج الإصدار التجريبي، وكابل شحن سريع مغناطيسي USB C من فئة Galaxy Watch (EP-OR900)، ومحول طاقة USB C بقدرة 25 واط من سامسونج (EP-TA800). ويختلف وقت الشحن باختلاف المنطقة والإعدادات ونمط الاستخدام والعوامل البيئية، وقد تختلف النتائج الفعلية. يُباع محول الطاقة USB C بقدرة 25 واط من سامسونج (EP-TA800) بشكل منفصل.

[25] قد يختلف مدى توفر بعض التطبيقات/ الميزات حسب السوق أو الناقل أو الجهاز المتصل. وربما يتم تطبيق رسوم الاشتراك لبعض التطبيقات.

[26] قد يختلف توفر محفظة سامسونج وميزاتها حسب السوق والهاتف الذكي المقترن.

[27] هذه الخاصية مدعومة في طرازات Galaxy S9 والإصدارات الأحدث

[28]تتطلب هذه الميزة إقران سلسلة Galaxy Watch بتلفزيون ذكي متوافق موديل 2021 أو أعلى. وقد يختلف التوفر حسب السوق والطراز والأجهزة المتصلة.

[29] تتطلب الميزة إقران ساعة المستخدم بهاتفه وتسجيل الدخول إلى حساب سامسونج نفسه.

[30] قد يختلف التوفر حسب السوق أو شركة الاتصالات، وكذلك الحال بالنسبة إلى الطرازات والألوان والأحجام والنطاقات المدعومة.

[31] تتطلب وظيفة نظام تحديد المواقع الجغرافية GPS اتصالاً بالإنترنت. ويمكن استخدامه على طرازات LTE بدون هاتف ذكي مقترن. وتتطلب الموديلات التي لا تعمل بتقنية LTE الاتصال بشبكة البلوتوث بهاتف ذكي مقترن.

[32] تقاس من دون المجسات صحية.

[33] تقاس من دون الحزام

[34] قد يختلف عمر البطارية الفعلي حسب بيئة الشبكة وأنماط الاستخدام وعوامل أخرى.

[35] يعمل نظام التشغيل Wear OS المدعوم من سامسونج مع الهواتف التي تعمل بأحدث إصدار من Android (باستثناء إصدار Go والهواتف التي لا تحتوي على متجر Google Play). وقد تختلف الميزات المدعومة بين الأنظمة الأساسية والأسواق مع إمكانية تغيير التوافق.

[36] يكون اتصال LTE متاحاً فقط في طرازات LTE.

[37] سلسلة Galaxy Watch6 مقاومة للماء حتى عمق 50 متراً لمدة 10 دقائق تحت تصنيف 5ATM. وتكون غير مناسبة للغوص أو الأنشطة المائية ذات الضغط العالي. وإذا تبلل الجهاز أو يديك، فيجب تجفيفهما جيداً قبل التعامل معه. وتوفر سلسلة Galaxy Watch6 حماية من الدخول (IP68) ضد الغبار والمياه العذبة بحد أقصى 1.5 متر لمدة تصل إلى 30 دقيقة. راجع دليل المستخدم للحصول على المزيد من المعلومات ، بما في ذلك تعليمات العناية / الاستخدام.

[38] لا يتوفر تفعيل الجهاز إلا بعد الاتصال بهاتف ذكي يدعم خدمات غوغل للأجهزة المحمولة. قد تختلف الأجهزة المتوافقة حسب السوق أو شركة الاتصالات أو العلامة التجارية للجهاز.