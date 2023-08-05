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إتحاد الفلاحين يُطلق صيحة فزع: قطيع الأبقار في الكاف مُهدّد..

2023/08/05 أهم الأخبار, مجتمع

أكّد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بالكاف منير العبيدي، ان ولاية الكاف تشهد نقصا كبيرا في قطيع الأبقار بما يقارب الـ 25% بسبب غلاء الاعلاف والتهريب، ممّا أصبح يُهدّد منظومة الحليب واللحوم الحمراء بهذه الولاية .

ودعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين، في تصريح لموزاييك، السلط المعنية إلى ضرورة إيجاد حلول عملية لتوفير الأعلاف وخاصّة الأعلاف الخشنة، وتسهيل الإجراءات لدى البنوك عند الحصول على قروض من طرف صغار الفلاحين لمساعدتهم على المحافظة على قطيع الأبقار.

كما طالب بإيجاد حلول للنقص الموجود فى البياطرة لمقاومة الأمراض السارية.

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