وزير الشباب والرياضة: “80 بالمائة من المشاريع الرياضية المعطلة تعاني من ارتفاع تكاليف مواصلتها بعد فسخ العقد مع المقاولة

اكد وزير الشباب والرياضة ،كمال دقيش أن 80 بالمائة من المشاريع الرياضية المعطلة جراء فسخ العقود مع المقاولين، تعاني من ارتفاع كلفة مواصلتها بعد سنوات ،كما ان الاعتمادات المرصودة لها في البداية تصبح غير كافية.

وافاد في تصريح ل/وات/ خلال زيارة عمل اداها اليوم السبت إلى ولاية القيروان للاطلاع على جملة من المنشآت الرياضية والشبابية بالجهة ، بأن الحلول بالنسبة لهذه المشاريع المعطلة هي مادية بالأساس، لافتا الى وجود مشاريع معطلة منذ أكثر منذ نحو عشر سنوات ،و لم يتم حلحلتها سوى في 2020 و2021 بعد توفير اعتمادات اضافية.

وفي ما يتعلق بتعطل اشغال المسبح البلدي بالقيروان منذ 5 سنوات ، قال الوزير أنه تم الاتفاق خلال زيارته يوم 14 جويلية المنقضي إلى هذه المنشأة الرياضية المعطلة على توفير الاعتماد المالي الإضافي لاتمام الأشغال والتسريع بالإنجاز بعد فسخ الصفقة بين المقاولة والبلدية .

واشار في جانب اخر، إلى ان الغاية من انجاز المنشآت الرياضية ليس تحقيق النتائج الرياضية فحسب ،بل ان الهدف منها توفير فضاءات للشباب الذي يواجه جملة من التحديات على المستوى الاجتماعي

وتضمن برنامج زيارة الوزير بالخصوص معاينة الملعب البلدي بحاحب العيون ،حيث تم الاتفاق على إنجاز سياج خارجي واحداث مركز رياضي يضم القاعة ودار الشباب والملعب، واستمع الى مشاغل رؤساء الجمعيات الرياضية بالمنطقة ،وتطرق للصعوبات المالية ،متعهدا بالترفيع في ميزانيات الجمعيات الرياضية ،خاصة الرياضات الفردية.

كما ادى زيارة الى الملعب البلدي بالعلا وشدد على التسريع في انطلاق أشغال إحداث مدارج بسعة 500 شخص بكلفة 1 مليون دينار، وهو مشروع في طور فرز العروض.

وقام الوزير بتدشين قاعة رياضات فردية بالعلا و التي تم انجازها بكلفة 800 الف دينار ومعاينة أهم الأنشطة الرياضية بها ، كما اطلع على دار الشباب بالعلا وهي من الجيل الثاني،حيث تم انجاز أشغال الصيانة والتهيئة بعا بكلفة 200 ألف دينار وبلغت نسبة تقدم الأشغال حوالي 90 بالمائة

ولدى زيارته لمعتمدية حفوز، عاين الوزير الأنشطة بدار الشباب حفوز واكد على امكانية توفير عقار لاحداث دار شباب ثانية بالمنطقة ،وأكد خلال زيارة الملعب البلدي بحفوز على تهيئة وصيانة أرضية الملعب ضمن برنامج 2024 مع برمجة إحداث مدارج خلال المخطط التنموي 2025 إلى جانب الحرص على حل مشكل الانارة مع المقاولات في أقرب الاجال .

واطلع على مشروع توسعة مركز ألعاب القوى بالقيروان بكلفة 200 ألف دينار ومشروع توسعة دار الشباب شارع فاس بكلفة 1328 ألف دينار

وختم زيارته إلى ملعب حمدة العواني بمدينة القيروان مطلعا على جملة من المشاغل منها إتمام إنجاز المدارج والوضعية المالية لجمعية الشبيبة الرياضية القيروانية.