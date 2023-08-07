قصف إسرائيلي على سوريا..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل

قُتل أربعة عسكريين وجرح أربعة آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف، ليل الأحد إلى الاثنين، مواقع في محيط دمشق، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري في وزارة الدفاع قوله، إنّه “حوالي الساعة 02,20 من فجر اليوم (12,20 الاثنين ت غ) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق”.

وأدى القصف إلى “استشهاد أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”، وفق الوكالة.

وأكّد المصدر أنّ “وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

ودوت أصوات انفجارات سمعت بوضوح في أرجاء العاصمة السورية، تلا ذلك سماع إطلاق مضادات جوية، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وذكر التلفزيون الرسمي أن “الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط العاصمة دمشق”، دون الإشارة إلى تفاصيل عن مكان القصف وآثاره.

وكالات