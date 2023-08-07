تخصيص طائرة للتونسيين الراغبين في العودة من النيجر..

أعلنت وزارة النقل في بلاغ لها ان الخطوط التونسية، وفي اطار استرجاع نسق برنامجها التجاري تدريجيا، أمنت مساء اليوم الاحد 06 اوت 2023 نقل 120 مسافرا على متن الرحلة عدد TU390 قادمة من العاصمة نيامي وينتظر ان تصل إلى مطار تونس قرطاج على الساعة 23:11 بتوقيت تونس، وذلك تبعا لقرار السلطات النيجرية إعادة فتح المجال الجوي جزئيا أمام حركة الطيران المدني، وفق البلاغ.

وخصصت الخطوط التونسية طائرة كبيرة الحجم من نوع ارباص 330 للتمكن من استيعاب اكبر عدد ممكن من التونسيين الراغبين في العودة إلى بلادهم، بعد تأجيل الرحلة التي كانت مبرمجة يوم أمس السبت 05 اوت 2023 بسبب صعوبة التزود بالوقود بمطار نيامي نظرا للاوضاع التي تعيشها دولة النيجر