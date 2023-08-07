متابعة/ارتفاع حصيلة الجثث التي تم انتشالها في صفاقس..

عاجل: حادث مروع في المغرب..وهذه حصيلة الضحايا..

اجراءات تأديبية ضد 9 موظفين بوزارة الثقافة..#خبر_عاجل

وزارة الفلاحة: نحو إنتاج حوالي 250 ألف طن سنويا من زيت الزيتون في أفق 2035

التيار الشعبي يدعو الحكومة إلى عرض برنامجها والعمل على تحسين الوضع المعيشي للشعب

2023/08/07 أخبار, المصدر, سياسة

دعا حزب “التيار الشعبي”، اليوم الإثنين في بيان أصدره إثر تعيين رئيس حكومة جديد، إلى الانكباب على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة لتحسين الوضع المعيشي للشعب.

وفي هذا الشأن، حث على تعبئة الموارد المالية ومواجهة شبكات المصالح إلى جانب تأمين بدائل عن صندوق النقد الدولي، مؤكدا على ضرورة عرض الحكومة لبرنامجها وفقا لأحكام الدستور حتى يتسنى تقييم آدائها لاحقا.

وطالب الحزب بضرورة المحاسبة، التي اعتبرها ممرا إجباريا لتجاوز مخلفات الماضي على المستوى السياسي والإداري و لضمان مرور آمن نحو المستقبل الذي ينشده الشعب التونسي.

كما دعا إلى سد الشغورات في مختلف هياكل الدولة من المعتمديات إلى الولايات والوزارات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية واعتماد مبدأ الكفاءة مع مراجعة الكثير من التعيينات التي ثبت انعدام كفاءتها، وفق نص البيان.

واعتبر الحزب أن تونس لم تعد تحتمل سياسة مجاراة العمل اليومي، وهو ما يحتم، وفق تقديره، إرساء رؤية مستقبلية شاملة لإعادة بناء القوة المتكاملة للدولة المادية والمعنوية للخروج نهائيا من الهشاشة إلى الاستقرار الإستراتيجي.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قرر يوم 1 أوت 2023 تعيين أحمد الحشاني رئيسا جديدا للحكومة خلفا لنجلاء بودن رمضان.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn