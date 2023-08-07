بعد انقطاع لأكثر من 20 سنة: استئناف نشاط خط تونس طبرقة ملولة الحدودية

في إطار تطبيق برنامجها بعنوان سنتي 2023-2024 المتعلق باعادة تشغيل بعض الخطوط المنقطعة، وبعد انقطاع دام اكثر من 20 سنة وحرصا منها على فك العزلة عن المنطقة الحدودية ملولة ، أعلنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن عن استئناف نشاط خط تونس- طبرقة ملولة الحدودية وذلك بداية من يوم الجمعة 11 أوت 2023 ذهابا وايابا كالآتي:

– الانطلاق ذهابا من المنطقة الحدودية ملولة طبرقة في اتجاه تونس العاصمة على الساعة 05:45 صباحا.

– الانطلاق ايابا من تونس العاصمة (محطة باب سعدون) في اتجاه طبرقة ملولة الحدودية على الساعة 13:30 .

ويأتي هذا الإجراء نتيجة لتحسين جاهزية الاسطول وتدعيمه باقتناءات جديدة وتوفير عدد من السوّاق اثر الانتدابات الاخيرة.