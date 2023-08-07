الاحتفاظ بلاعب كمال أجسام من أجل حيازة مواد مخدّرة

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الاستمرار بمركز الأمن الوطني بالمرسى، بالاحتفاظ بلاعب دولي محترف في رياضة كمال الأجسام، وذلك من أجل شبهة حيازة مواد مخدرة بنيّة الاستهلاك والترويج، حسب ما افادت به اذاعة موزاييك.

ووفق ذات المصدر فأن اللاعب الدولي المحترف برياضة كمال الأجسام، تردد أمس الأحد، على أحد الملاهي بقمرت.

وتولى أعوان دورية استيقافه، حيث حجزوا بحوزته كمية من مادة مخدرة مدرجة بالجدول “ب” ليتقرر الاحتفاظ به لمواصلة البحث والكشف عن مزوده بالمادة المخدرة وباقي عناصر الشبكة.