منظمة إرشاد المستهلك تستنكر “الانفلات” في قطاع الخبز

استنكر رئيس منظمة إرشاد المستهلك، لطفي الرياحي « الانفلات »، الذّي تعيشه البلاد في قطاع الخبز.

وأفاد الرياحي بأنّ ما بين 30 و40 شكوى ترد على منظمة إرشاد المستهلك تتعلّق بالخبز، تتمحور حول فقدانه وإجبار المستهلك على شراء خبز رفيع، إلى جانب التلاعب بالوزن المحدد للقطعة الواحدة منه.

وتابع رئيس المنظمة قوله « إن الصناعي يتحصل على الفارينة المدعمة، تقريبا، بالكامل، ويبيعها « كمادة رفيعة » بأسعار حرة ويشتري التونسي منتوجا مدعما بأسعار حرّة مضاعفة » مؤكدا في السياق ذاته، « أن أي منتوج مصنّع (بسكويت و »كرواسون » ومرطبات وبيتزا…) مكوّن في أغلبه من موّاد مدعمة ويباع الكلغ الواحد بـ10 دنانير في حين يصنع بتكلفة لا تتجاوز 1200 مليم ».

وتابع الرياحي أنه « من غير المعقول تواصل هذا الوضع وينبغي فصل بيع المرطبات والبيتزا وغيرها عن بيع الخبز، زيادة عن ذلك، فإن 5 بالمائة من المواد المستعملة في صناعة هذا المنتوج يمنح فيها امتياز جبائي علاوة على الماء والكهرباء المدعمين ».