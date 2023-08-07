القيمة الجملية للدعم لمهرجانات صائفة 2023

أكّدت مديرة المؤسّسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، هند المقراني، أنّ 34 مهرجانا هو العدد الجملي للمهرجانات الصيفية الدولية المتحصّلة على الدعم المالي لهذا العام.

وكشفت هند المقراني، ان قيمة الدعم لهذه المهرجانات الصيفية بلغت 4 مليون دينار، حسب ما نقلته اذاعة موزاييك.

وجاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها المؤسّسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، صباح اليوم الاثنين 7 أوت 2023، بقاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة، بحضور كلّ من زهيرة بن خليفة المكلّفة بتسيير صندوق التشجيع على الإبداع الفني وذاكر العكرمي مدير الشؤون الجهوية ولجنة دعم الجمعيات.