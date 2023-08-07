متابعة: الحالة الصحية للتلميذ الذي انفجر عليه لغم بجبل مغيلة ما تزال حرجة..

وصف المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني الحالة الصحية للتلميذ الذي انفجر عليه صباح اليوم الإثنين لغم أرضي بعمق المنطقة العسكرية المغلقة بجبل مغيلة ، بالحرجة رغم نجاح العملية الجراحية التي خضع لها بسبب النزيف الكبير الذي تعرّض له (على مستوى اليد) قبل نقله الى المستشفى الجهوي بالقصرين إلى جانب الاصابات البليغة التي تعرض لها على مستوى الوجه واليد والساق والجمجمة.

وذكر الشعباني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن التلميذ المصاب ، فقد إحدى عينيه وبترت ساقه اليمنى وما يزال إلى حدّ الآن يخضع للمراقبة الطبية في قسم الإنعاش .

ويبلغ التلميذ عدنان المعموري ضحية اللغم ، 17 عاما وهو أصيل منطقة مغيلة التابعة لمعتمدية جلمة في ولاية سيدي يوزيد وقد انفجر عليه لغم أرضي بعمق جبل مغيلة من الجهة المطلة على ولاية القصرين بينما كان يجمع الإكليل رفقة شقيقته في سبيل توفير مصاريف عودته المدرسية للسنة الدراسية المقبلة بسبب ظروفه الإجتماعية الصعبة وفق ما ذكرته أخته حنان المعموري في تصريح لصحفية (وات) .

وأكدت المعموري في ذات التصريح أن شقيقها متفوق في دراسته وقد ارتقى بتميز إلى الباكالوريا .