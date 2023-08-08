صُنع في الهند: الصحة العالمية تحذّر من دواء سعال

حالة الطقس ودرجات الحرارة لهذه الليلة..

الزاهي لإطارات ديوان التونسيين بالخارج: “عليكم التحلّي بالمسؤولية والانضباط والنزاهة”..

القيمة الجملية للدعم لمهرجانات صائفة 2023

سعيد يجتمع بهؤولاء الوزراء..وهذا فحوى اللقاء..

2023/08/08 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

مثلت الاستشارة الوطنية حول إصلاح التربية والتعليم محور الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية قيس سعيد، امس الاثنين، بقصر قرطاج، وحضره رئيس الحكومة أحمد الحشاني، ووزير التربية محمد علي البوغديري، و وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنصف بوكثير، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، ووزير الشؤون الدينية، ابراهيم الشائبي، ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،أمال بلحاج موسى.

وأكد رئيس الدولة خلال الاجتماع أن إرساء نظام تربوي جديد هو من بين أولويات المرحلة لأن الاجراءات التي تم اتخاذها سابقا تحت عنوان الإصلاح أدت إلى ضرب أهم مرفق عمومي داخل الدولة وهو مرفق التربية والتعليم، حسب ما جاء في بلاغ اعلامي لرئاسة الجمهورية.

وذكّر الرئيس قيس سعيد بأن الثروة البشرية في تونس هي أهم ثروة لأنها لا تنضب أبدًا وفي شباب تونس كفاءات يكفي أن يُعبّد أمامها الطريق لمزيد التألق والإبداع.

وأكد رئيس الجمهورية على أنه يجب توفير نفس الشروط ونفس الظروف لكل طلبة العلم في تونس، مشيرا إلى أن نتائج الامتحانات الوطنية الأخيرة هي تجسيد لخريطة الفقر وانعدام المساواة الحقيقية والعدل المنشود.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn