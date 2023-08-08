نابل: إيقاف صاحب مخبزة وصاحب مستدوع عشوائي من أجل المضاربة..

أفاد المدير الجهوي للتجارة بنابل، سمير خلفاوي، اليوم الثلاثاء، بأن النيابة العمومية أذنت بايقاف صاحب مخبزة ببوجريدة من معتمدية قربة وتتبعه من أجل المضاربة، وذلك بعد ثبوت شبهة تفريطه في الفارينة المدعمة التي يتزوّد بها في المسالك غير القانونية.

وأشار خلفاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أن هذه العملية تندرج في إطار المجهود الرقابي للتصدّي لمختلف الممارسات الاحتكارية والمضاربة خاصة في قطاع المخابز، وتأتي بعد توفر معطيات للادارة الجهوية للتجارة تفيد بامتناع صاحب المخبزة المذكورة عن تحويل الفارينة التي يتزود بها ووجود شبهة التفريط فيها في المسالك غير القانونية، مؤكدا إتمام الاجراءات القانونية في الغرض بالتنسيق مع مصالح الحرس الوطني وبعد استشارة النيابة العمومية.

وأبرز، من جهة اخرى، أنّ النيابة العمومية أذنت أيضا بإيقاف صاحب مستودع عشوائي بمعتمدية دار شعبان الفهري وتتبعه من أجل المضاربة بعد حجز كميات من السميد الغذائي و4 أطنان من السكر وكميات من الفارينة الرفيعة بمخزنه.

وأضاف أن عمليات الرقابة المكثفة، التي انطلقت منذ الاسبوع الاخير من شهر جويلية والمتواصلة والتي تشمل بالخصوص قطاع المخابز والمياه المعدنية المعلبة والخضر والغلال، مكّنت بالخصوص من حجز أكثر من 600 قنطار من الفارينة المدعمة ومن تسجيل عديد المخالفات الاخرى.