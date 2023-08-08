سامح شكري: هناك تجانس في التجربة بين تونس ومصر ورؤية مشتركة لاستقرار الدولة والحفاظ على مؤسساتها

اكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، عقب لقاء جمعه اليوم الثلاثاء 8 اوت 2023، برئيس الجمهورية قيس سعيد، وجود ارادة سياسية من القيادتين، للارتقاء بالعلاقات التونسية المصرية الى المستوى الاستراتيجي.

واضاف الوزير المصري انه هناك تجانس في التجربة بين تونس ومصر ورؤية مشتركة في اهمية تحقيق استقرار الدولة والحفاظ على مؤسساتها والاقدام على الاصلاح الشامل، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بما يؤكد هوية الدولة ومؤسساتها.

وشدد سامح شكري ان الارتقاء بالعلاقات بين البلدين ياتي بتكثيف التشاور واللقاءات والرؤية في ما يتعلق بالاجراءات التي يمكن اتخاذها لتحقيق المصلحة المشتركة.

واكد شكري ان الحوار السياسي الذي جمع الطرفين اليوم يؤكد مرة اخرى وجود ارضبة مشتركة للتفاهم والارادة السياسية لمواجهة التحديات، مشيرا الى ان جزء هاما من هذه المشاورات تركز على العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وتابع شكري ان هذه المشاورات ستستمر، مشيرا الى انه تم تناول التحديات الاقليمية والعمل المشترك لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات في ظل اجواء مضطربة.

واكد شكري انه استمع لرؤية ثاقبة لرئيس الجمهورية قيس سعيد في اطارتوجيهات لاستمرار العمل المشترك بين البلدين وتدعيم العلاقات ومواجهة التحديات الاقليمية على ارضية من التوافق والرؤية المشتركة.

وتابع انه هناك اعتزاز متبادل بين القيادتين لما وصلته العلاقات التونسية المصرية.

