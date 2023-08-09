حصيلة مفزعة لضحايا الشواطئ والسباحة في البحيرات الجبلية..

أكد الناطق الرسمي باسم الديوان الوطني للحماية المدنية، العميد معز تريعة، تسجيل وفاة 54 شخصاً غرقاً من غرة جويلة إلى غاية 07 أوت الجاري بزيادة تقدر بـ10 حالات مقارنة بنفس الفترة من العام المنقضي.

وأضاف العميد معز تريعة، اليوم الأربعاء 09 أوت 2023، أنه تم خلال نفس الفترة إنقاذ وإسعاف 285 شخصاً.

وبين في تصريح لاذاعة شمس أف أم أن بعض المواطنين يرفضون التقيّد بنصائح الحماية المدنية مشيرا إلى أن الشواطئ الصخرية تعرف إقبالا متزايدا رغم أنها تحصد أكبر عدد من الأرواح.

وفي ذات السياق، أفاد العميد تريعة، بأنه تم رصد 15 حالة وفاة جراء السباحة في التجمعات المائية من غير الشواطئ على غرار البحيرات الجبلية والأودية والسدود والآبار والقنال ووادي مجردة وغيره.