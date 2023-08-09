“ايفون 14 برو ماكس” يطيح بوفاق إجرامي مُختص في سرقة الهواتف الذكية بالملاسين..!

أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، تفكيك وفاق إجرامي مختص في سرقة الهواتف الذكية وحجز 11 هاتف جوال وإرجاعها لأصحابها.

وبنت أنه على إثر ورود معلومات لدى الوحدات الأمنية مفادها تعرض نفر إلى سرقة هاتفه الجوال نوع “ايفون 14 برو ماكس” بجهة المرسى وعن توليه تعقب هاتفه الجوال وتحديد موقعه بجهة الحفرة الملاسين، تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وتنقل المتضرر رفقة دورية أمنية تابعة لفرقة الشرطة العدلية بالسيجومي وفرقة الشرطة العدلية بباب سويقة إلى المكان المُحدد، حيث تم العثور على مجموعة من الأنفار ماكثين بالقرب من سيارتين فخمتين، وبتفطنهم لحضور الوحدات الأمنية ومحاولتهم الفرار وتعمدهم رفقة مجموعة أخرى من الأنفار رشقهم بالحجارة وإغلاق الطريق العام بحاويات وإضرام النار، أمكن بمعية دورية الأمن السريع ودورية شرطة النجدة السيطرة على الوضع وضبط المشتبه فيه الرئيسي وحجز سيارته الفخمة و11 هاتف ذكي ومبلغ مالي قدره 2560 دينار واقتياده الى مقر الوحدة الأمنية للتحري معه.

هذا وأمكن التعريف بأصحاب الهواتف الجوالة المسروقة وبحضورهم إلى مقر الوحدة الأمنية وبإجراء عمليات عرض وتعرف على صور المشبوه فيهم أمكن التعريف بشريكيه وتم على إثرها تمكينهم من هواتفهم محل السرقة.

وباستشارة النيابة العمومية بتونس 02 ومدّها بحيثيات الموضوع أذنت بالاحتفاظ به وإدراج شريكيه بالتفتيش وإرجاع الهاتف الجوال محل السرقة إلى صاحبه المتضرر في قضية الحال والمساعي حثيثة لضبط بقية الجناة ومواصلة الأبحاث.