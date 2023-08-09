اتحاد بن قردان يمدد عقود هؤولاء اللاعبين..

أعلن اتحاد بن قردان اليوم الأربعاء عن تمديد عقود 6 لاعبين، هم جاسم عبشة، و مبروك بقعود، وباسم السياري، وقيس فضيل، واسكندر بوعايشة، وباسم زمزم.

وأورد أنّ الهيئة المديرة قررت تمديد عقود اللاعبين السالف ذكرهم الى غاية سنة 2027.

ويأتي هذا بعد يوم واحد من اعلان انتداب اللاعب أيوب التليلي قادما من الملعب التونسي لمدة موسمين، وانتداب اللاعب محمد علي العمري لمدة موسم قادم من النادي الافريقي في نطاق الاعارة.

يذكر أنّ اتحاد بن قردان سيستهل مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الجديد 2023 – 2024 باستقبال النادي الافريقي على ميدانه، يوم 19 أو 20 أوت الجاري، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم كذلك فرق الأولمبي الباجي و النجم الساحلي و مستقبل سليمان و الملعب التونسي و قوافل قفصة.