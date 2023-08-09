ربيع 2023.. في قائمة فصول الربيع الأشد حرارة في تونس

يصنف ربيع 2023 في المرتبة العاشرة من بين فصول الربيع الأشد حرارة في تونس منذ سنة 1990.

ويعود هذا التصنيف إلى درجات الحرارة المرتفعة المسجلة خلال مارس 2023، رغم أنّ شهر ماي كان، نسبيا، باردا، وفق نشرية مناخية لربيع 2023 أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي، الأربعاء.

وكان المعدل ​​الاجمالي لدرجات الحرارة للفصل، قريبا، نسبيا، من المعدل الموسمي العادي. إلا أنه على المستوى الشهري كانت معدلات درجات الحرارة جد مختلفة عن المستويات الطبيعية على مدى الأشهر الثلاثة من الفصل (مارس وأفريل وماي).

كما أكد المصدر ذاته، أن شهر مارس 2023 كان حارا جدا وصُنف على أنه ثاني أشد شهور مارس حرارة منذ سنة 1950، بزيادة ب1،7 درجة، بينما كان المعدل ​​لشهر ماي أقل من المعدل المرجعي بمقدار 0،8 درجة مئوية.

أما بالنسبة لشهر أفريل، فقد تميز في بدايته بانخفاض درجات الحرارة في ما اتسمت نهاية الشهر بتسجيل مستويات حرارة قياسية.

وسجلت المحطات المرجعية 27 معدل موسمي اجمالي في حدود 18،5 درجة اي بزيادة ب0،6 درجة.

وأوضح المعهد، فيما يتعلق بنزول الأمطار أن شهر مارس اتسم بشح الأمطار مقابل هطولها خلال ماي بكميات متفاوتة ممّا جعل الرصيد العام للفصل كان قريبا جدا من المعدل الطبيعي.