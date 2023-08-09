صفاقس: يستغل صندوقا سريا داخل الصندوق الخلفي لشاحنته لنقل “الحرّاقة”…

تمكنت الوحدات الأمنية بصفاقس من ضبط شاحنة وعلى متنها نفرين ينويان اجتياز الحدود البحرية خلسة وبتفحصها تم العثور على صندوق سري مُحدث داخل الصندوق الخلفي مُعدّ لنقل المُجتازين، وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالوسيط ومواصلة الأبحاث، حسب بلاغ للادارة العامة للامن الوطني، اليوم الاربعاء.

وتمت العملية على إثر قيام أعوان مركز الأمن الوطني_بسيدي يوسف قرقنة بالرقابات الترتيبية على الأشخاص والعربات القادمين من مدينة صفاقس بالميناء التجاري تم التفطن إلى تواجد 03 أنفار غرباء عن المنطقة وبحوزتهم مبالغ مالية متفاوتة من العملة الأجنبية.

وباقتيادهم إلى مقر الوحدة الأمنية للتحري معهم تبين قدومهم إلى جزيرة قرقنة بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة بعد التنسيق مع وسيط مقابل مبلغ مالي قدره 7500 دينار للنفر الواحد، مضيفين أنهم تمكنوا من التحول إلى الجزيرة معية نفر آخر من خلال إيوائهم بالصندوق الخلفي لشاحنته مقابل مبلغ مالي قدره 1000 دينار للنفر الواحد.

وبالتنسيق مع ممثل النيابة العمومية ومده بحيثيات الموضوع أذن بفتح بحث في الغرض وإبقاء الأطراف في حالة سراح ومواصلة الأبحاث على صعيد فرقة الشرطة العدلية بقرقنة.