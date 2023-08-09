البريكي: “لم لا يقع التراجع عن عطلة يوم السبت؟.. وهذا ما تشكوه الإدارة التونسية”

تعليقا على دعوات رئيس الجمهورية قيس سعيد لتطهير الإدارة والحديث عن مشروع أمر في الغرض، قال الوزير الأسبق للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد عبيد البريكي أن وضعية الإدارة التونسية تتطلب الإصلاح لتجاوز ما وصفها ”بالمعرقلات والشوائب المتواجدة في القطاع العام”، مؤكدا وجود بعض مظاهر التجاوزات في جميع القطاعات.

وأضاف البريكي في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الاربعاء 9 اوت 2023، ان ”بعض المنتدبين استعملوا شهائد مدرسية مزورة .. وهناك العديد من المسائل المتشعبة التي وجب طرحها حتى مسألة الانضباط داخل الإدارة.. ويجب إعادة النظر في مسألة العطلة نهاية الأسبوع.. لم لا يقع التراجع عن عطلة يوم السبت ومراجعة القرار..؟”

وحول الكم الكبير الموظفين في الإدارات، قال عبيد البريكي إن المسألة تعود إلى ما قبل ثورة 2011، وانطلقت تحديدا من 2008 بعد أحداث الحوض المنجمي وكانت تبعاتها الكم الهائل من مطالب الانتدابات.

واعتبر البريكي أن بوابة كل إصلاح في تونس هو الإدارة التونسية، قائلا ” اليوم لا بد من إعادة توزيع الأعوان بامتيازاتهم في مختلف الإدارات من أجل خلق التوازن وتوفير الخدمات في جميع القطاعات دون استثناء..هذا محوري في الإصلاح الإداري..”