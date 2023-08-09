إنطلقوا من صفاقس: فتح تحقيق في غرق 41 مهاجرا قبالة جزيرة لامبيدوزا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل المشاركة في وفاق لمساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة الناجم عنه الموت والاتجار بالبشر الناجم عنه الموت.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية صفاقس 1، ووكيل الجمهورية بها، فوزي المصمودي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الإذن بفتح بحث تحقيقي ، يأتي تبعا لما أفادت به وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الأربعاء، بأن 41 مهاجرا لقوا حتفهم في غرق سفينة قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية وأن المركب الذي كان يقلهم انطلق من صفاقس.

وأضاف هذا المصدر القضائي أنه تم تعهيد قاضي التحقيق الأول بالمكتب السادس والذي أذن بإسناد إنابة قضائية دولية في الغرض، مشيرا إلى أن الفصل 305 من مجلة الإجراءات الجزائية يخول للقضاء التونسي فتح بحث في كل جريمة إرتكبت خارج التراب التونسي يكون أحد أطرافها (متضرر أو متهم) تونسيا.