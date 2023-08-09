لم يتجاوز سنّها 18 عاما: وفاة عاملة فلاحة إثر سقوطها من شاحنة

توفيت مساء أمس الثلاثاء 8 أوت 2023، عاملة بالقطاع الفلاحي أصيلة منطقة “الرابطة” التابعة لمعتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد، إثر سقوطها من الصندوق الخلفي لشاحنة بالطريق بين سيدي علي بن عون و”سيدي عيش” وتحديدا على مستوى منطقة “القنينة” التابعة لعمادة “الساهلة” أثناء عودتها من عملها في جني اللوز.

وقد فارقت الفتاة الحياة عن سنّ لم يتجاوز 18 سنة، متأثّرة بإصاباتها البليغة أثناء نقلها إلى المستشفى رغم محاولة إسعافها، وفق ما أكّده مصدر طبّي لاذاعة موزاييك.

وقد تعهّدت الجهات الأمنية بفتح تحقيق في الغرض لتحديد أسباب وظروف الحادث.

وقد كانت الفتاة تستعد للاحتفال بزواجها في قادم الأيام.