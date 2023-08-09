توزر: حجز 2.8 مليون دينار بحوزة شاب يقود دراجة نارية

البريكي: “لم لا يقع التراجع عن عطلة يوم السبت؟.. وهذا ما تشكوه الإدارة التونسية”

صفاقس: يستغل صندوقا سريا داخل الصندوق الخلفي لشاحنته لنقل “الحرّاقة”…

ربيع 2023.. في قائمة فصول الربيع الأشد حرارة في تونس

لم يتجاوز سنّها 18 عاما: وفاة عاملة فلاحة إثر سقوطها من شاحنة

2023/08/09 أهم الأخبار, حوادث و قضايا

توفيت مساء أمس الثلاثاء 8 أوت 2023، عاملة بالقطاع الفلاحي أصيلة منطقة “الرابطة” التابعة لمعتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد، إثر سقوطها من الصندوق الخلفي لشاحنة بالطريق بين سيدي علي بن عون و”سيدي عيش” وتحديدا على مستوى منطقة “القنينة” التابعة لعمادة “الساهلة” أثناء عودتها من عملها في جني اللوز.

وقد فارقت الفتاة الحياة عن سنّ لم يتجاوز 18 سنة، متأثّرة بإصاباتها البليغة أثناء نقلها إلى المستشفى رغم محاولة إسعافها، وفق ما أكّده مصدر طبّي لاذاعة موزاييك.

وقد تعهّدت الجهات الأمنية بفتح تحقيق في الغرض لتحديد أسباب وظروف الحادث.

وقد كانت الفتاة تستعد للاحتفال بزواجها في قادم الأيام.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn