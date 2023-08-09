باريس سان جيرمان يُحدد سعر بيع نيمار

كشفت تقارير صحيفة اليوم الأربعاء، عن السعر الذي حدده باريس سان جيرمان الفرنسي ، مقابل بيع نجمه البرازيلي نيمار خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن باريس سان جيرمان لن يقبل ببيع نيمار مقابل أقل من 150 مليون يورو للموافقة على خروجه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأضافت آس ، إن باريس سان جيرمان قد يقبل بخروج اللاعب على سبيل الإعارة ولكن مع وضع بند إجبارية الشراء.

وكشفت صحيفة ليكيب عن رغبة نيمار في الخروج من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وتبليغه النادي بذلك القرار.

وأشارت إلى أن قرار نيمار يأتي بسبب عدم شعوره بالأمان من قبل النادي بعد مطالبة الجماهير برحيله تحت منزله في الموسم الماضي.

بينما نفى والده ووكيله هذه الأخبار ووصفها بالكاذبة وغير المعروف مصدرها أو الغاية منها.

وكالات