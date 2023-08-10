إجراءات وتعليمات جديدة من وزارة الداخلية بشأن المهاجرين الأفارقة (فيديو)

اكدت وزارة الداخلية، في بلاغ لها اليوم الخميس 10 اوت 2023، أن وحداتها الأمنية شددت مراقبتها على كامل الحدود البرية التونسية لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى التراب الوطني أو لإجتياز الحدود خلسة مع تنفيذ القانون بكل صرامة.

واضافت الوزارة ان وزير الداخلية كمال الفقي اسدى تعليمات بضرورة نقل المهاجرين الأفارقة المتواجدين بالحدود التونسية الليبية إلى ملاجئ أمنة، وذلك إثر جلسة العمل المشتركة التي انعقدت يوم أمس 09 اوت 2023 بمقر الوزارة مع نظيره الليبي، حيث تم التوصل إلى حل توافقي يقضي بإخلاء المنطقة الحدودية العازلة بين البلدين من خلال قبول كل طرف لمجموعة منهم.

وقد تم تحت إشراف والي مدنين ووحدات الحرس الوطني نقل 126 مهاجرا من بينهم 08 أطفال من العالقين على الحدود التونسية الليبية برأس الجدير على متن 03 حافلات إلى مقرات الإيواء الموضوعة على ذمة المهاجرين بولايتي مدنين وتطاوين والتي تم اختيارها من قبل الهلال الأحمر التونسي الذي تكفل بتقديم الرعاية الصحية والإغاثة الإنسانية لهم.

