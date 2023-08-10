بطولة كندا للماسترز : تأهل شفيونتك وسابالينكا وبيغولا للدور ثمن النهائي

تأهلت البولونية إيغا شفيونتك المصنفة الأولى عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، و البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثانية عالميا، و الأمريكية جيسيكا بيغولا المصنفة الثالثة عالميا، إلى الدور ثمن نهائي لبطولة كندا للماسترز ذات الـ 1000 نقطة، والمقامة في مدينة مونتريال.

وعبرت شفيونتيك المرشحة الأولى للفوز باللقب للدور المقبل بعد تغلبها على التشيكية كارولينا بليسكوفا بواقع 7-6 و6-2 في ساعة و48 دقيقة.

وتواجه شفيونتك في ثمن النهائي التشيكية كارولينا موتشوفا المصنفة ال17 عالميا والتي أطاحت بدورها بالرومانية سورانا كيرستيا بواقع 7-5 و6-4 في ساعة و47 دقيقة.

وتقدمت البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى ثمن النهائي بعد تغلبها على الكرواتية بترا مارتيتش بنتيجة 6-3 و7-6 في ساعة و58 دقيقة لتواجه في الدور ثمن النهائي الروسية لودميلا سامسونوفا المصنفة 18 عالميا والتي تغلبت على الصينية تشينج كينوين بواقع 6-3 و6-2 في ساعة و15 دقيقة.

وتأهلت أيضا إلى ثمن النهائي الأمريكية جيسيكا بيغولا المرشحة الرابعة للقب بعدما تغلبت على الكازاخية يوليا بوتينتسيفا بنتيجة 6-4 و6-4 في ساعة و24 دقيقة.

وضربت بيغولا موعدا في ثمن النهائي مع الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة 49 عالميا.

وتأهلت أيضا إلى ثمن النهائي كل من التشيكية ماركيتا فوندروسوفا والأمريكية دانييل كولينز والكندية ليلا فيرنانديز والسويسرية بليندا بينتشيتش والروسية داريا كاساتكينا.