مصنع الحلفاء بالقصرين يوفّر الكميات المطلوبة من الورق لصناعة الكتاب المدرسي

وفرت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين، للمركز الوطني البيداغوجي الكمية التي طلبها من الورق الخاص بصناعة الكتاب المدرسي والمقدرة بـ4095 طنا، منذ عودة المؤسسة إلى الإنتاج إلى حدود اليوم الخميس 10 أوت 2023، وفق ما افادت به اذاعة موزاييك.

وكان مجلس وزاري قد حدد كمية 5300 طن من الورق الخاص بالكتاب المدرسي كحجم اقتناءات المركز الوطني البيداغوجي من الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق. وكان معمل الحلفاء قد عاد للإنتاج، إثر توقف ظرفي، منتصف شهر أفريل المنقضي بعد توفر المواد الأولية.

وعادت المؤسسة للعمل نهاية سنة 2022، بعد تعطّل الإنتاج داخلها، بصفة كاملة، لمدة ناهزت الثلاث سنوات بسبب صفقة مرجل حراري مغشوش، وفق ما كشفته مصادر نقابية لموزاييك سابقا.