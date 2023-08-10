وفاة عاملة فلاحة إثر سقوطها من شاحنة: هذا ما تقرر في حق السائق

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بطاقة إيداع بالسجن في حقّ سائق شاحنة، وذلك على إثر وفاة عاملة فلاحية بسبب سقوطها من الصندوق الخلفي للشاحنة، حسب ما نقلته اذاعة موزاييك.

وتعود أطوار الحادث إلى مساء أوّل أمس الثلاثاء، حيث كانت الهالكة وهي فتاة في الثامنة عشرة من عمرها في طريق العودة من عملها في جني اللوز، وذلك على متن شاحنة لنقل العاملات الفلاحيات، حيث سقطت من الصندوق الخلفي للشاحنة على مستوى الطريق الرابطة بين سيدي علي بن عون وسيدي عيش، ورغم نقلها إلى المستشفى إلاّ أنّها فارقت الحياة متأثرة بخطورة إصاباتها.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الهالكة كانت بصدد الإعداد للاحتفال بزفافها خلال الأيام القريبة القادمة.