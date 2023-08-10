إحباط عملية سرقة مكتب بريد في بنزرت

أكدت الإدارة العامة للأمن الوطني، إحباط عملية سرقة مكتب بريد بمنطقة سجنان التابعة لولاية بنزرت من قبل 04 أشخاص وضبطهم.

وبينت أمه على إثر تعرض مكتب البريد بجهة سجنان لمحاولة السرقة من داخله عبر تسوّر السور الخارجي ومحاولة خلع نافذة فوق سطح المبنى تفضي إلى بهو الاستقبال وتهشيم إطار بلوري مما أدى إلى اشتغال جهاز الإنذار الموصول بقاعة العمليات بمنطقة الأمن، تنقلت الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بسجنان على عين المكان وإجراء المعاينات الميدانية اللازمة وتتبع آثار الجناة (وجود آثار أقدام لحذاء رياضي) تبين تعمد ذوي الشبهة تسوّر السور الخارجي من الجهة الخلفية المفضية إلى سفح الجبل والتسلّق عبر نافذة دورة المياه الموجودة بالجهة الخلفية للصعود إلى السطح عبر نافذة بسقف بهو الاستقبال أين تم حجز حبل طوله حوالي 10 أمتار وقضيب معدني وكيس بلاستيكي وأداة حفر استعملها الجناة في محاولة الخلع.

وتعهدت فرقة الشرطة العدلية بسجنان بمواصلة البحث وبمزيد تكثيف التحريات الميدانية والفنية أمكن التعريف بأحد المشتبه فيهم ومكان تواجده بمنزل أحد أصدقائه رفقة شخصين آخرين يشتبه في كونهم من قاموا بعملية محاولة سرقة مكتب البريد المذكور بناء على الأدلة والقرائن التي تم جمعها من مسرح الجريمة.

وتم بعد التنسيق مع النيابة العمومية ضبط ذوي الشبهة بالمنزل المذكور والذين بالتحري معهم أنكروا كل ما نسب إليهم.

وبمراجعة النيابة العمومية ببنزرت ومده بحيثيات الموضوع أذن بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل “محاولة السرقة من داخل مؤسسة مالية باستعمال التسوّر والخلع والمشاركة في ذلك” والأبحاث متواصلة.