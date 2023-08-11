وُصفت بالمروّعة.. عشرات القتلى جرّاء حرائق الغابات في هاواي

بلغت حصيلة ضحايا حريق الغابات المروع الذي دمر بلدة تاريخية سياحية في هاواي 53 قتيلا أمس الخميس.

وأكّد الرئيس الأمربكي جو بايدن أن الحرائق هاواي كارثة طبيعية، معلنا عن مساعدات فدرالية للجزيرة بهدف تمويل أعمال الإغاثة والإيواء الفوري وجهود إعادة الإعمار.

وتطال الحرائق خصوصا جزيرة ماوي وبدرجة أقل جزيرة هاوي. وتفاقمت حدة النيران بسبب رياح عاتية غذّتها قوة الإعصار ”دورا” الذي يضرب منطقة المحيط الهادئ.

وتحوّل منتجع لاهاينا على الساحل الغربي لماوي إلى رماد وأكدت نائب حاكم الولاية سيلفيا لوك، لصحفيين، أن هذه المدينة التاريخية التي كانت عاصمة مملكة هاواي في القرن التاسع عشر “أُبيدت”، قائلة: “إنه أمر مروع جداً”.

وأفاد مسؤولون محليون أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 53 قتيلا الخميس. وأعلنت جزيرة ماوي أنه “مع استمرار جهود مكافحة الحرائق. وكان قد عُثر على 36 جثة سابقا تحت الأنقاض، وفقا لحصيلة رسمية. وتضرر أو دمر أكثر من 270 مبنى في المدينة، وفقا لآخر إحصاء أصدرته السلطات.

ورجح حاكم الولاية جوش غرين في تصريح لشبكة “سي إن إن” الخميس أن ترتفع حصيلة القتلى، حيث قال: “عام 1960 كان لدينا 61 وفاة هذه المرة من المحتمل جدا أن يتجاوز إجمالي الوفيات ذلك بشكل كبير”.

وقالت مقاطعة ماوي إن الزائرين سينقلون إلى مطار كاهولوي، والسكان إلى ملاجئ. وتم إجلاء آلاف الأشخاص من المناطق المنكوبة إلى مراكز للطوارئ أو إلى المطار.

أجبرت الحرائق المستعرة السكان على إلقاء أنفسهم في المحيط هربا من ألسنة اللهب. وأكد خفر السواحل إنقاذ عشرات الأشخاص من المياه.

وقالت الكابتن أجا كيركسي لشبكة “سي إن إن” إن المروحيات لم تتمكن من الاقتراب “بسبب سوء الرؤية”، فعملت سفن خفر السواحل على انتشالهم.

ووصف سكان مشاهد مروعة. وتحدثت كلير كينت التي دُمر منزلها في لشبكة “سي إن إن” عن مشاهد “تحاكي أفلام الرعب” في لاهاينا، وعن فوضى عمت المنطقة، مع “أشخاص عالقين في زحمة سير فيما السيارات تحترق على جانبي الطريق”.

المصدر: فرانس 24