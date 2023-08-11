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إقبال ضعيف على “الصولد” الصيفي

2023/08/11 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال

أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة، محسن بن ساسي، تسجيل إقبال ضعيف على موسم التخفيضات الصيفي “الصولد”.
وعبر محسن بن ساسي، في تصريح لشمس اف ام، اليوم الجمعة 11 أوت 2023، عن أمله في تحسن نسب الإقبال على الصولد خاصة وأننا مقبلون على عودة مدرسية وفترة التخفيضات مستمرة إلى غاية 17 سبتمبر.
وأشار بن ساسي إلى أن التخفيضات تنطلق من 20 بالمائة فما فوق معتبرا أن النسب التي أقرها التجار محترمة.
كما ندد بن ساسي بظاهرة الانتصاب الفوضوي التي أثرت تأثيرا ملحوظا على القطاع وأدخلت البلاد في حالة فوضى عارمة وفق وصفه.
يذكر ان الصولد الصيفي انطلق منذ مطلع الاسبوع الجاري، الاثنين 7 اوت 2023، ويتواصل الى غاية 17 سبتمبر المقبل.

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