وزارة المرأة تنعى الصحفيّة والكاتبة الرّائدة جليلة حفصيّة

نعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، الفقيدة الصحفيّة والكاتبة الرّائدة جليلة حفصيّة التي وافاها الأجل المحتوم يوم أمس الخميس 10 أوت 2023.

وتقدمت الوزارة بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيدة تغمّدها الله بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

وتعتبر الراحلة جليلة حفصيّة من رائدات الكتابة الصحفية في تونس، وتعدّ أوّل أديبة تونسيّة تنشر قصة باللغة الفرنسية عام 1975 “رماد في الفجر”، ومن مؤلفاتها Soudain la vie عام 1992 و”Instants de vie: chronique familière” الذي فازت من خلاله سنة 2010 بالجائزة الوطنيّة “زبيدة بشير” للإبداع الأدبي باللّغة الفرنسيّة.

كما تقلّدت الفقيدة عديد المناصب الهامّة على رأس مؤسّسات ثقافيّة بارزة على غرار النّادي الثّقافي الطّاهر الحدّاد.

إنا لله وإنا إليه راجعون.