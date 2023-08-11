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تقوم بالتسفير الى تركيا حيث تتم عمليات الاستئصال: تفكيك وفاق دولي للاتجار بالاعضاء

2023/08/11 أهم الأخبار, حوادث و قضايا

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ ب5 أشخاص، من بينهم امرأة، من أجل تكوين وفاق دولي للاتجار بالأعضاء، حسب ما أكده وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين صلاح الدين الراشدي لاذاعة موزاييك، اليوم الجمعة 11 أوت 2023.
وتضم الشبكة محتفظا بهم وآخرين تم إدارجهم بالتفتيش و يترأسها شخص يحمل الجنسية التركية والسورية.
وتقوم الشبكة ببيع الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية تتراوح بيت 25 و30 ألف دينار، بعد تسفير الأشخاص نحو تركيا حيث تُستأصل الأعضاء المزمع الاتجار فيها، وفق ذات المصدر.

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