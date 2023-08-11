بالارقام: تراجع في حرائق الغابات مقابل ارتفاع حرائق المحاصيل والحصائد

نشر تلمتحدث باسم الحماية المدنية، اليوم الجمعة 11 اوت 2023، إحصائيات الحرائق المسجلة خلال الـفترة الممتدّة من 01 جويلية إلى 10 أوت لسنتي 2022 و2023 وفقا لما يلي:

حرائق الغابات:

سجلت وحدات الحماية المدنيّة في الـفترة الممتدّة من 01 جويلية إلى 10 أوت 2023 عدد 50 حريق أتى على مساحة 1777.65 هكتار فيما تم تسجيل عدد 92 حريق في نفس الفترة من سنة 2022 أتى على 3166.74 هكتار .

حرائق المحاصيل الزراعية:

سجلت وحدات الحماية المدنيّة في الـفترة الممتدّة من 01 جويلية إلى 10 أوت 2023 عدد 91 حريق أتى على مساحة 43.78 هكتار فيما تم تسجيل عدد 81 حريق في نفس الفترة من سنة 2022 أتى على 75.04 هكتار .

الأعشاب الجافة/ الحصائد:

سجلت وحدات الحماية المدنيّة في الـفترة الممتدّة من 01 جويلية إلى 10 أوت 2023 عدد 643 حريق أتى على مساحة 206.61 هكتار فيما تم تسجيل عدد 477 حريق في نفس الفترة من سنة 2022 أتت على 752.87 هكتار.