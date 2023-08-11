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يُرغمها على سرقة مصوغ والدتها مقابل فسخ مقاطع فيديو لعملية اغتصابها واحتجازها

2023/08/11 أهم الأخبار, حوادث و قضايا

على إثر تقدم فتاة (27 سنة) إلى مقر مركز الأمن الوطني ابن خلدون لتقديم شكاية بخصوص تعرضها إلى الاحتجاز والاغتصاب من قبل كهل إضافة إلى توثيق عملية الاعتداء الجنسي بهاتفه الجوال.

وبسماعها أفادت أنها تربطها علاقة غرامية بالمعني منذ أكثر من 04 سنوات وقد توجهت إلى منزله بطلب منه فعمد إلى إرغامها على تناول الأقراص المخدرة تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض وافتكاك هاتفها الجوال واغتصابها وتصوير مقاطع فيديو لذلك، كما تولى احتجازها وتهديدها بنشر مقاطع الفيديو في صورة عدم تلبية رغباته المتمثلة في سرقة مصوغ والدتها وتسليمه له مقابل فسخها.

تم للغرض إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وتحديد مكان ذي الشبهة وبعد التنسيق مع ممثل النيابة العمومية أمكن ضبط المعني في وقت وجيز واقتياده الى مقر الوحدة الأمنية، بالتحري معه أنكر كل ما نسب إليه.

بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بذي الشبهة من أجل “تحويل وجهة أنثى دون رضاها واحتجازها ومواقعة أنثى دون رضاها والاعتداء بفعل الفاحشة على انثى دون رضاها والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا” والأبحاث متواصلة.

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