وزارة تكنولوجيات الاتصال تطلق خدمة التصرف في المحفظة الإلكترونية

أطلقت وزارة تكنولوجيات الاتصال خدمة التصرف في المحفظة الإلكترونية، والتي تمكن من بطاقة شحن رصيد مسبقة الدفع وتحويل الرصيد من محفظة إلى أخرى بالإضافة إلى الاطلاع على رقم المحفظة والرصيد.

وأوضح وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، خلال ندوة صحفية نظمتها الوزارة، الجمعة، بمقرها، أن هذه الخدمة تتيح للمواطن، عن طريق الهاتف الجوال، التصرّف في البطاقة الرقمية المرتبطة بالهوية الرقمية وتمكن الجميع بما فيهم، الذين لا يملكون حساب بنكي أو بريدي، من إقتناء بطاقات شحن بمبالغ مختلفة (20 د / 50د/ 100د وغيرها ).

وتم في هذا الاطار توقيع اتفاقية بين وزارة تكنولوجيات الاتصال والبريد التونسي ومشغلي شبكات الاتصالات الثلاثة، إذ ستكون خدمة المحفظة الإلكترونية متوفرة في حوالي 650 مكتب بريد قبل موفى شهر أوت 2023، على أن تعمم فيما بعد على كل المكاتب، وفق ما أكده الرئيس المدير العام للبريد التونسي، سامي المكي.

وأكد الوزير، أن هذه الخدمة تمكن من تحويل الرصيد من محفظة إلى أخرى بطريقة سهلة وسريعة وآمنة، علما وأن المنتفع بها ينبغي أن تكون له هوية رقمية، لافتا إلى أن عدد الأشخاص المتحصلين على الهوية الرقمية في تونس بلغ إلى حد الآن أكثر من 50 ألف.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى أن تكون الهوية الرقمية طريقة نفاذ موحدة للخدمات على الخط. وأعدت، في هذا الصدد، استراتيجية اتصالية تتضمن حملات تحسيسية متواصلة في الجهات الداخلية والجامعات لنشر الثقافة الرقمية وتعزيز ثقة المواطن في الخدمات الرقمية.

كما أوضح بن ناجي أن وزارة تكنولوجيات الاتصال بصدد إعداد عديد المشاريع، التي تتنزل في هذا الاطار، تتعلّق بتنويع قنوات الخدمات منها الموجّهة للمواطن أو للقطاعات المختلفة، مبينا ضرورة إعداد تشريعات جديدة وبنية تحتية ملائمة لذلك.