وزارة الفلاحة تمنح تمويلات لمنتجي التمور لتخزين 20 الف طن واخرى لشراء المعدات

قررت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تمويل خزن 20 الف طن من التمور لمدة 4 اشهر وتمويل الناموسية والصناديق البلاستيكية وذلك قصد مساعدة منتجي التمور على ترويج منتوجاتهم في افضل الظروف وضمان حسن الاستعداد لموسم التمور 2023 – 2024.

وتتمثل الإجراءات ، وفق بلاغ أصدرته الوزارة الجمعة في ما يلي في تمويل الناموسية والصناديق البلاستيكية من خلال الترفيع في نسبة دعم الناموسية من 60 إلى 80 بالمائة و إقرار منحة بـ 1 دينار لكل صندوق من فئة 20 كلغ و500 مليم لكل صندوق من فئة 12 كلغ.

وفي ما يتعلق بتمويل خزن 20 ألف طن من التمور لمدة 4 أشهر قامت الوزارة بإقرار منحة بـ 50 مليم / كلغ للشهرين الأولين و25 مليم / كلغ للشهرين المواليين.

ودعت وزارة الفلاحة الراغبين في الحصول على المساعدات المذكورة الاتصال بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية أو المجمع المهني المشترك للتمور للاطلاع على الإجراءات المستوجبة لتقديم مطالبهم طبقا لما سيضبطه منشور يصدر لاحقا.