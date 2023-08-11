سيدي بوزيد:الاحتفاظ بشخصين وادراج آخرين بالتفتيش على خلفية الاعتداء بالعنف الشديد على مهاجرين من دولة افريقية



أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، اليوم الجمعة، بالاحتفاظ بشخصين وادراج شخصين آخرين بالتفتيش على خلفية الاعتداء بالعنف الشديد وسلب مهاجرين من دولة افريقية، وفق ما أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها جابر غنيمي.

وبين غنيمي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن المتهمين قد فتح في شأنهم بحث تحقيقي من أجل محاولة القتل المضمر والسرقة باستعمال العنف والتهديد وقد أصدر قاضي التحقيق المتعهد بطاقة ايداع في شان الشخصين المحتفظ بهما .