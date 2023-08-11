توننداكس يقفل معاملات الجمعة متراجعا بنسبة 1ر0 بالمائة

أقفلت بورصة تونس للأوراق المالية معاملات اخر حصة في الأسبوع، في المنطقة الحمراء، بعد أن خسر مؤشرها المرجعي “توننداكس” نسبة 1ر0 بالمائة الى حدود النقطة 8893 وسط حجم تداول ب 6ر10 مليون دينار، وفق التحليل اليومي للوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم يواصل سهم مجموعة تواصل القابضة تميزها في ادائه في البورصة ليرتقي بنسبة 7ر5 بالمائة ويصل سعر التداول الى 560ر0 دينار محققا حجم معاملات متواضع بلغ 11 الف دينار. كما زاد سهم بنك الأمان بنسبة 4ر3 بالمائة (300ر36 دينار) بحجم تداول ب439 الف دينار.

في المقابل تواصل شركة الصناعات الكيميائية للفليور منحاها التنازلي ليتراجع السهم بنسبة 9ر3 بالمائة (500ر73 دينار) وسجل سهم سيتي كارز اكبر الانخفاضات متراجعا بنسبة 7ر1 بالمائة (600ر11 دينار).